Швейцарія близька до укладення нової угоди з США щодо мит
Київ • УНН
США та Швейцарія близькі до зниження мит на експорт до 15% замість 39%. Угода може бути укладена протягом найближчих двох тижнів.
Швейцарія близька до укладення покращеної угоди з США щодо мит у розмірі 15%, замість чинних 39%. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Швейцарія близька до укладення угоди про 15% мито на експорт до США, що стане полегшенням для країни після того, як у серпні на неї було накладено каральний 39% збір. Угода може бути укладена протягом найближчих двох тижнів
Джерела видання наголосили, що нічого ще не вирішено і переговори можуть зірватися, як це сталося під час обговорень між торговими представниками США і Швейцарії наприкінці липня.
Попередні переговори закінчилися тим, що Швейцарія отримала найвищу митну ставку, яку США наклали на будь-яку розвинену країну. З того часу країна намагається домогтися кращих умов, і ці зусилля набрали обертів минулого тижня, коли група швейцарських мільярдерів і керівників корпорацій зустрілася з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.
Зустріч пройшла настільки успішно, що Трамп згодом доручив торговому представнику Джеймісону Гріру активізувати прямі переговори.
Укладення угоди стане успішним підсумком декількох тижнів інтенсивних дипломатичних переговорів у Вашингтоні, які проводила головний торговий дипломат Швейцарії Елен Будлігер Артіеда, а також результатом чарівної дипломатичної кампанії швейцарських корпорацій
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп збереже базову тарифну ставку в розмірі 10%, хоча передбачалося, що він може підвищити мінімальний рівень до 15% або вище. Водночас, такі мита будуть не для всіх.