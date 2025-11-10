$41.960.02
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26802 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35074 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52412 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33900 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50438 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41440 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22951 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24860 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26285 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Швейцарія близька до укладення нової угоди з США щодо мит

Київ • УНН

 • 17620 перегляди

США та Швейцарія близькі до зниження мит на експорт до 15% замість 39%. Угода може бути укладена протягом найближчих двох тижнів.

Швейцарія близька до укладення нової угоди з США щодо мит

Швейцарія близька до укладення покращеної угоди з США щодо мит у розмірі 15%, замість чинних 39%. Про це пише видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Швейцарія близька до укладення угоди про 15% мито на експорт до США, що стане полегшенням для країни після того, як у серпні на неї було накладено каральний 39% збір. Угода може бути укладена протягом найближчих двох тижнів

- пише видання.

Джерела видання наголосили, що нічого ще не вирішено і переговори можуть зірватися, як це сталося під час обговорень між торговими представниками США і Швейцарії наприкінці липня.

Попередні переговори закінчилися тим, що Швейцарія отримала найвищу митну ставку, яку США наклали на будь-яку розвинену країну. З того часу країна намагається домогтися кращих умов, і ці зусилля набрали обертів минулого тижня, коли група швейцарських мільярдерів і керівників корпорацій зустрілася з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Зустріч пройшла настільки успішно, що Трамп згодом доручив торговому представнику Джеймісону Гріру активізувати прямі переговори.

Укладення угоди стане успішним підсумком декількох тижнів інтенсивних дипломатичних переговорів у Вашингтоні, які проводила головний торговий дипломат Швейцарії Елен Будлігер Артіеда, а також результатом чарівної дипломатичної кампанії швейцарських корпорацій

- додає видання.

Нагадаємо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп збереже базову тарифну ставку в розмірі 10%, хоча передбачалося, що він може підвищити мінімальний рівень до 15% або вище. Водночас, такі мита будуть не для всіх.

Павло Башинський

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Дипломатка
Bloomberg
Швейцарія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки