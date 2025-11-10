$41.980.11
17:42 • 2596 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
13:36 • 32260 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
13:10 • 42940 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
12:12 • 34315 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 47752 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 86453 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 41812 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 45480 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 39104 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 31069 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
Швейцария близка к заключению нового соглашения с США по пошлинам

Киев • УНН

 • 736 просмотра

США и Швейцария близки к снижению пошлин на экспорт до 15% вместо 39%. Соглашение может быть заключено в течение ближайших двух недель.

Швейцария близка к заключению нового соглашения с США по пошлинам

Швейцария близка к заключению улучшенного соглашения с США по пошлинам в размере 15% вместо действующих 39%. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Швейцария близка к заключению соглашения о 15% пошлине на экспорт в США, что станет облегчением для страны после того, как в августе на нее был наложен карательный 39% сбор. Соглашение может быть заключено в течение ближайших двух недель

- пишет издание.

Источники издания подчеркнули, что ничего еще не решено и переговоры могут сорваться, как это произошло во время обсуждений между торговыми представителями США и Швейцарии в конце июля.

Предыдущие переговоры закончились тем, что Швейцария получила самую высокую таможенную ставку, которую США наложили на любую развитую страну. С тех пор страна пытается добиться лучших условий, и эти усилия набрали обороты на прошлой неделе, когда группа швейцарских миллиардеров и руководителей корпораций встретилась с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Встреча прошла настолько успешно, что Трамп впоследствии поручил торговому представителю Джеймисону Гриру активизировать прямые переговоры.

Заключение соглашения станет успешным итогом нескольких недель интенсивных дипломатических переговоров в Вашингтоне, которые проводила главный торговый дипломат Швейцарии Элен Будлигер Артиеда, а также результатом очаровательной дипломатической кампании швейцарских корпораций

- добавляет издание.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сохранит базовую тарифную ставку в размере 10%, хотя предполагалось, что он может повысить минимальный уровень до 15% или выше. В то же время, такие пошлины будут не для всех.

Павел Башинский

