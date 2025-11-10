Швейцария близка к заключению нового соглашения с США по пошлинам

Швейцария близка к заключению улучшенного соглашения с США по пошлинам в размере 15% вместо действующих 39%. Об этом пишет издание Bloomberg, передает УНН.

Подробности

Швейцария близка к заключению соглашения о 15% пошлине на экспорт в США, что станет облегчением для страны после того, как в августе на нее был наложен карательный 39% сбор. Соглашение может быть заключено в течение ближайших двух недель - пишет издание.

Источники издания подчеркнули, что ничего еще не решено и переговоры могут сорваться, как это произошло во время обсуждений между торговыми представителями США и Швейцарии в конце июля.

Предыдущие переговоры закончились тем, что Швейцария получила самую высокую таможенную ставку, которую США наложили на любую развитую страну. С тех пор страна пытается добиться лучших условий, и эти усилия набрали обороты на прошлой неделе, когда группа швейцарских миллиардеров и руководителей корпораций встретилась с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Встреча прошла настолько успешно, что Трамп впоследствии поручил торговому представителю Джеймисону Гриру активизировать прямые переговоры.

Заключение соглашения станет успешным итогом нескольких недель интенсивных дипломатических переговоров в Вашингтоне, которые проводила главный торговый дипломат Швейцарии Элен Будлигер Артиеда, а также результатом очаровательной дипломатической кампании швейцарских корпораций - добавляет издание.

Напомним

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сохранит базовую тарифную ставку в размере 10%, хотя предполагалось, что он может повысить минимальный уровень до 15% или выше. В то же время, такие пошлины будут не для всех.