Ексклюзив
07:13 • 6658 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 26008 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 57008 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 47460 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 49619 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 86836 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
6 жовтня, 06:00 • 34826 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40865 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66984 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні
4 жовтня, 23:20 • 78112 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
Займались контрабандою елітних годинників на 11 млн гривень: затримано групу з 11 осіб

Київ • УНН

 • 802 перегляди

Правоохоронці викрили злочинну групу з 11 осіб, яка з липня 2024 по червень 2025 року контрабандою ввозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ. Загальна вартість контрабандного товару перевищила 11 мільйонів гривень.

Займались контрабандою елітних годинників на 11 млн гривень: затримано групу з 11 осіб

Правоохоронні органи викрили злочинну групу з 11 осіб, що займались контрабандою елітних годинників з Гонконгу, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Деталі

Як встановило слідство, впродовж липня 2024 - червня 2025 року члени організованої злочинної групи, до складу якої входили провідники поїзду міжнародного сполучення, провозила через митний кордон України елітні годинники марок "Audemars Piguet" та "Rolex", закуплені у Гонконзі, Китаї та ОАЕ.

Товар приховувався у салонах вагонів та ввозився без митного контролю з метою подальшої реалізації на території України через магазин закритого типу у Києві. Загальна вартість контрабандного товару перевищила 11 млн гривень.

Під час обшуків слідчі виявили і вилучили документи, мобільні телефони та безпосередньо предмети контрабанди, що підтверджують участь групи у вчиненні кримінальних правопорушень.

Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (Контрабанда товарів, вчинена організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід: організатору - тримання під вартою з альтернативою застави 9 млн гривень, ще двом пособникам - тримання під вартою із альтернативою застави по 908 тис. гривень, іншим - цілодобовий домашній арешт, нічний домашній арешт та особисте зобов’язання.

Нагадаємо

На Львівщині прикордонники викрили масштабну контрабанду техніки на 8 мільйонів гривень, переважно iPhone 17. Найбільшу партію виявили у пункті пропуску "Шегині", де намагалися перевезти 148 iPhone різних моделей.

Євген Устименко

