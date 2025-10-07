Займались контрабандою елітних годинників на 11 млн гривень: затримано групу з 11 осіб
Правоохоронці викрили злочинну групу з 11 осіб, яка з липня 2024 по червень 2025 року контрабандою ввозила елітні годинники з Гонконгу, Китаю та ОАЕ. Загальна вартість контрабандного товару перевищила 11 мільйонів гривень.
Деталі
Як встановило слідство, впродовж липня 2024 - червня 2025 року члени організованої злочинної групи, до складу якої входили провідники поїзду міжнародного сполучення, провозила через митний кордон України елітні годинники марок "Audemars Piguet" та "Rolex", закуплені у Гонконзі, Китаї та ОАЕ.
Товар приховувався у салонах вагонів та ввозився без митного контролю з метою подальшої реалізації на території України через магазин закритого типу у Києві. Загальна вартість контрабандного товару перевищила 11 млн гривень.
Під час обшуків слідчі виявили і вилучили документи, мобільні телефони та безпосередньо предмети контрабанди, що підтверджують участь групи у вчиненні кримінальних правопорушень.
Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 201-3 Кримінального кодексу України (Контрабанда товарів, вчинена організованою групою). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років та з конфіскацією майна.
Суд обрав запобіжний захід: організатору - тримання під вартою з альтернативою застави 9 млн гривень, ще двом пособникам - тримання під вартою із альтернативою застави по 908 тис. гривень, іншим - цілодобовий домашній арешт, нічний домашній арешт та особисте зобов’язання.
