Занимались контрабандой элитных часов на 11 млн гривен: задержана группа из 11 человек

$41.340.11
48.270.11
ukenru
Эксклюзив
07:13 • 4550 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 24917 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 56136 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 46661 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 48952 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 85994 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 34613 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 40794 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 66887 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 78060 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
85%
753мм
Популярные новости
Руководитель Николаевского КЭУ растратил 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны6 октября, 22:50 • 15846 просмотра
Может ускорить эволюцию войны: Украина создала уникальный беспилотный надводный корабль6 октября, 23:24 • 18194 просмотра
Президент и премьер-министр Финляндии посетят США для встречи с Трампом: о чем будут говорить03:01 • 6718 просмотра
Российские захватчики потеряли 1020 военных и 458 единиц техники за сутки - Генштаб ВСУ04:42 • 14156 просмотра
Страны ЕС договорились ограничить поездки российских дипломатов на фоне всплеска потенциально шпионских атак - FT05:57 • 5354 просмотра
публикации
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
07:13 • 4550 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 39944 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 49736 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 85994 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 190187 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Себастьен Лекорню
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 15770 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 69501 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 65628 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 141007 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 72494 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Хранитель
Truth Social
Financial Times

Занимались контрабандой элитных часов на 11 млн гривен: задержана группа из 11 человек

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Правоохранители разоблачили преступную группу из 11 человек, которая с июля 2024 по июнь 2025 года контрабандой ввозила элитные часы из Гонконга, Китая и ОАЭ. Общая стоимость контрабандного товара превысила 11 миллионов гривен.

Занимались контрабандой элитных часов на 11 млн гривен: задержана группа из 11 человек

Правоохранительные органы разоблачили преступную группу из 11 человек, занимавшихся контрабандой элитных часов из Гонконга, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.

Детали

Как установило следствие, в течение июля 2024 - июня 2025 года члены организованной преступной группы, в состав которой входили проводники поезда международного сообщения, провозили через таможенную границу Украины элитные часы марок "Audemars Piguet" и "Rolex", закупленные в Гонконге, Китае и ОАЭ.

Товар скрывался в салонах вагонов и ввозился без таможенного контроля с целью дальнейшей реализации на территории Украины через магазин закрытого типа в Киеве. Общая стоимость контрабандного товара превысила 11 млн гривен.

Во время обысков следователи обнаружили и изъяли документы, мобильные телефоны и непосредственно предметы контрабанды, подтверждающие участие группы в совершении уголовных правонарушений.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда товаров, совершенная организованной группой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до одиннадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.

Суд избрал меру пресечения: организатору - содержание под стражей с альтернативой залога 9 млн гривен, еще двум пособникам - содержание под стражей с альтернативой залога по 908 тыс. гривен, остальным - круглосуточный домашний арест, ночной домашний арест и личное обязательство.

Напомним

На Львовщине пограничники разоблачили масштабную контрабанду техники на 8 миллионов гривен, преимущественно iPhone 17. Крупнейшую партию обнаружили в пункте пропуска "Шегини", где пытались перевезти 148 iPhone различных моделей.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Львовская область
Генеральный прокурор Украины
Ролекс
Гонконг
Объединенные Арабские Эмираты
Китай
Украина
Киев