Занимались контрабандой элитных часов на 11 млн гривен: задержана группа из 11 человек
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили преступную группу из 11 человек, которая с июля 2024 по июнь 2025 года контрабандой ввозила элитные часы из Гонконга, Китая и ОАЭ. Общая стоимость контрабандного товара превысила 11 миллионов гривен.
Правоохранительные органы разоблачили преступную группу из 11 человек, занимавшихся контрабандой элитных часов из Гонконга, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
Как установило следствие, в течение июля 2024 - июня 2025 года члены организованной преступной группы, в состав которой входили проводники поезда международного сообщения, провозили через таможенную границу Украины элитные часы марок "Audemars Piguet" и "Rolex", закупленные в Гонконге, Китае и ОАЭ.
Товар скрывался в салонах вагонов и ввозился без таможенного контроля с целью дальнейшей реализации на территории Украины через магазин закрытого типа в Киеве. Общая стоимость контрабандного товара превысила 11 млн гривен.
Во время обысков следователи обнаружили и изъяли документы, мобильные телефоны и непосредственно предметы контрабанды, подтверждающие участие группы в совершении уголовных правонарушений.
Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 201-3 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда товаров, совершенная организованной группой). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до одиннадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет и с конфискацией имущества.
Суд избрал меру пресечения: организатору - содержание под стражей с альтернативой залога 9 млн гривен, еще двум пособникам - содержание под стражей с альтернативой залога по 908 тыс. гривен, остальным - круглосуточный домашний арест, ночной домашний арест и личное обязательство.
Напомним
На Львовщине пограничники разоблачили масштабную контрабанду техники на 8 миллионов гривен, преимущественно iPhone 17. Крупнейшую партию обнаружили в пункте пропуска "Шегини", где пытались перевезти 148 iPhone различных моделей.