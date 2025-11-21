Світові ціни на каву різко знизилися після скасування мит Трампом – Reuters

$42.150.06
48.520.22
ukenru
13:06 • 1670 перегляди
США ставлять Україні ультиматум щодо мирного плану: загроза припинення постачання зброї та розвідданих - Reuters
12:55 • 3232 перегляди
План має забезпечити достойний мир: Зеленський розповів про домовленість із лідерами Франції, Британії та Німеччини
12:43 • 2912 перегляди
Циклон принесе сніг та ожеледицю на захід, по Україні температурні контрасти - синоптик
11:38 • 13371 перегляди
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo
10:22 • 13961 перегляди
В НАБУ прокоментували повідомлення про допит ексміністра юстиції Галущенка
09:41 • 18420 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф
21 листопада, 05:29 • 23158 перегляди
США пропонують Україні безпекові гарантії за моделлю НАТО: деталі "мирного плану" Трампа
21 листопада, 04:00 • 29420 перегляди
Велика Британія готує війська для розміщення в Україні на тлі нового раунду переговорів із США
21 листопада, 04:07 • 43116 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України
21 листопада, 01:12 • 23123 перегляди
В Радбезі ООН Україна заявила про готовність розглядати мирний план США, але не поступиться суверенітетом і територією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.7м/с
94%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30217 перегляди
Кількість постраждалих від нічної атаки рф в Одесі та Запоріжжі зросла: показали наслідкиPhoto21 листопада, 06:53 • 17127 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 27816 перегляди
План Трампа щодо припинення війни в Україні став несподіванкою для дипломатів Європи - CNN08:07 • 16014 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10532 перегляди
Публікації
"Смерть за великі гроші": історії клієнтів скандальної одеської клініки OdrexPhotoVideo11:38 • 13371 перегляди
Ціни на газ у Європі та нафта падають на тлі мирного плану Трампа між Україною та рф09:41 • 18420 перегляди
Повний 28-пунктовий мирний план Трампа між Україною та росією: Axios опублікувало усі пункти08:00 • 28177 перегляди
День гідності і Свободи: події, які змінили історію України 21 листопада, 04:07 • 43116 перегляди
Ситний і поживний пиріг "Кіш": 5 найкращих рецептів, які вийдуть у кожногоPhoto20 листопада, 15:45 • 61334 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo09:58 • 10817 перегляди
"Міс Всесвіт" стала представниця Мексики після скандалуPhotoVideo21 листопада, 06:32 • 30495 перегляди
Меган Маркл з'явилася на обкладинці Harper's BazaarPhotoVideo20 листопада, 14:45 • 40629 перегляди
Золотий унітаз "Америка" продали на аукціоні Sotheby's за $12 млн19 листопада, 23:28 • 54463 перегляди
Трамп віддав шану Кріштіану Роналду на вечері з кронпринцем Саудівської Аравії в Білому домі Photo19 листопада, 07:49 • 76274 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Золото
Ракетний комплекс "Панцир"

Світові ціни на каву різко знизилися після скасування мит Трампом – Reuters

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Світові ціни на каву різко знизилися після рішенняТрампа скасувати 40% мита на імпорт агропродукції з Бразилії. Котирування арабіки на ICE знизилися на 4,6% до 3,5925 долара за фунт, а робуста подешевшала на 5% до 4400 доларів за тонну.

Світові ціни на каву різко знизилися після скасування мит Трампом – Reuters
Фото: Reuters

На світових ринках у п’ятницю зафіксували різке падіння цін на каву після рішення президента США Дональда Трампа скасувати 40% мита на імпорт агропродукції з Бразилії. Крок став реакцією на зростаюче невдоволення американців високими цінами на продукти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Світові котирування на каву покотилися вниз одразу після оголошення Вашингтона. Мита, що діяли з початку року, стали одним із чинників подорожчання кави у США – у вересні роздрібні ціни зросли на 40%, що, за даними опитування Reuters/Ipsos, негативно позначилося на рейтингу схвалення президента.

Швейцарія вмовила Трампа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios17.11.25, 01:40 • 13667 переглядiв

Бразилія, яка забезпечує третину імпорту кавових зерен у США, відчула миттєвий вплив рішення: ринок відреагував стрімким падінням ф’ючерсів. На 10:17 GMT котирування арабіки на ICE знизилися на 4,6% до 3,5925 долара за фунт, оновивши двомісячний мінімум. Робуста подешевшала на 5% до 4400 доларів за тонну.

Трамп обіцяє 2000 доларів кожному громадянину США завдяки новим тарифам09.11.25, 22:54 • 7851 перегляд

Європейські трейдери зберігають обережний оптимізм.

Потрібно, щоб ринок це перейняв. Ще більше зниження? Можливо, але я не вірю, що ми впадемо нижче 3 доларів за фунт. Я б радше був покупцем, навіть якщо ці новини призведуть до будь-якого падіння ринку 

– зазначив один із провідних трейдерів світового кавового дому.

За його словами, попри короткострокове падіння цін, ринок залишається напруженим: дефіцит арабіки триває, а сертифіковані запаси малі.

Яловичина, кава і банани: Білий дім погодився знизити мита для чотирьох країн Латинської Америки - Politico14.11.25, 09:57 • 3595 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаНовини Світу
Санкції
Золото
Rolex
Reuters
Швейцарія
Бразилія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки