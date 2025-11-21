Світові ціни на каву різко знизилися після скасування мит Трампом – Reuters

На світових ринках у п’ятницю зафіксували різке падіння цін на каву після рішення президента США Дональда Трампа скасувати 40% мита на імпорт агропродукції з Бразилії. Крок став реакцією на зростаюче невдоволення американців високими цінами на продукти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Світові котирування на каву покотилися вниз одразу після оголошення Вашингтона. Мита, що діяли з початку року, стали одним із чинників подорожчання кави у США – у вересні роздрібні ціни зросли на 40%, що, за даними опитування Reuters/Ipsos, негативно позначилося на рейтингу схвалення президента.

Бразилія, яка забезпечує третину імпорту кавових зерен у США, відчула миттєвий вплив рішення: ринок відреагував стрімким падінням ф’ючерсів. На 10:17 GMT котирування арабіки на ICE знизилися на 4,6% до 3,5925 долара за фунт, оновивши двомісячний мінімум. Робуста подешевшала на 5% до 4400 доларів за тонну.

Європейські трейдери зберігають обережний оптимізм.

Потрібно, щоб ринок це перейняв. Ще більше зниження? Можливо, але я не вірю, що ми впадемо нижче 3 доларів за фунт. Я б радше був покупцем, навіть якщо ці новини призведуть до будь-якого падіння ринку