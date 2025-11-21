Світові ціни на каву різко знизилися після скасування мит Трампом – Reuters
Київ • УНН
Світові ціни на каву різко знизилися після рішенняТрампа скасувати 40% мита на імпорт агропродукції з Бразилії. Котирування арабіки на ICE знизилися на 4,6% до 3,5925 долара за фунт, а робуста подешевшала на 5% до 4400 доларів за тонну.
На світових ринках у п’ятницю зафіксували різке падіння цін на каву після рішення президента США Дональда Трампа скасувати 40% мита на імпорт агропродукції з Бразилії. Крок став реакцією на зростаюче невдоволення американців високими цінами на продукти. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Світові котирування на каву покотилися вниз одразу після оголошення Вашингтона. Мита, що діяли з початку року, стали одним із чинників подорожчання кави у США – у вересні роздрібні ціни зросли на 40%, що, за даними опитування Reuters/Ipsos, негативно позначилося на рейтингу схвалення президента.
Бразилія, яка забезпечує третину імпорту кавових зерен у США, відчула миттєвий вплив рішення: ринок відреагував стрімким падінням ф’ючерсів. На 10:17 GMT котирування арабіки на ICE знизилися на 4,6% до 3,5925 долара за фунт, оновивши двомісячний мінімум. Робуста подешевшала на 5% до 4400 доларів за тонну.
Європейські трейдери зберігають обережний оптимізм.
Потрібно, щоб ринок це перейняв. Ще більше зниження? Можливо, але я не вірю, що ми впадемо нижче 3 доларів за фунт. Я б радше був покупцем, навіть якщо ці новини призведуть до будь-якого падіння ринку
За його словами, попри короткострокове падіння цін, ринок залишається напруженим: дефіцит арабіки триває, а сертифіковані запаси малі.
