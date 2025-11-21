Мировые цены на кофе резко снизились после отмены пошлин Трампом – Reuters
Киев • УНН
Мировые цены на кофе резко снизились после решения Трампа отменить 40% пошлины на импорт агропродукции из Бразилии. Котировки арабики на ICE снизились на 4,6% до 3,5925 доллара за фунт, а робуста подешевела на 5% до 4400 долларов за тонну.
На мировых рынках в пятницу зафиксировали резкое падение цен на кофе после решения президента США Дональда Трампа отменить 40% пошлины на импорт агропродукции из Бразилии. Шаг стал реакцией на растущее недовольство американцев высокими ценами на продукты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Мировые котировки на кофе покатились вниз сразу после объявления Вашингтона. Пошлины, действовавшие с начала года, стали одним из факторов подорожания кофе в США – в сентябре розничные цены выросли на 40%, что, по данным опроса Reuters/Ipsos, негативно сказалось на рейтинге одобрения президента.
Бразилия, обеспечивающая треть импорта кофейных зерен в США, ощутила мгновенное влияние решения: рынок отреагировал стремительным падением фьючерсов. На 10:17 GMT котировки арабики на ICE снизились на 4,6% до 3,5925 доллара за фунт, обновив двухмесячный минимум. Робуста подешевела на 5% до 4400 долларов за тонну.
Европейские трейдеры сохраняют осторожный оптимизм.
Нужно, чтобы рынок это перенял. Еще большее снижение? Возможно, но я не верю, что мы упадем ниже 3 долларов за фунт. Я бы скорее был покупателем, даже если эти новости приведут к любому падению рынка
По его словам, несмотря на краткосрочное падение цен, рынок остается напряженным: дефицит арабики продолжается, а сертифицированные запасы малы.
