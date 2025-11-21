$42.150.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мировые цены на кофе резко снизились после отмены пошлин Трампом – Reuters

Киев • УНН

 • 3246 просмотра

Мировые цены на кофе резко снизились после решения Трампа отменить 40% пошлины на импорт агропродукции из Бразилии. Котировки арабики на ICE снизились на 4,6% до 3,5925 доллара за фунт, а робуста подешевела на 5% до 4400 долларов за тонну.

Мировые цены на кофе резко снизились после отмены пошлин Трампом – Reuters
Фото: Reuters

На мировых рынках в пятницу зафиксировали резкое падение цен на кофе после решения президента США Дональда Трампа отменить 40% пошлины на импорт агропродукции из Бразилии. Шаг стал реакцией на растущее недовольство американцев высокими ценами на продукты. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Мировые котировки на кофе покатились вниз сразу после объявления Вашингтона. Пошлины, действовавшие с начала года, стали одним из факторов подорожания кофе в США – в сентябре розничные цены выросли на 40%, что, по данным опроса Reuters/Ipsos, негативно сказалось на рейтинге одобрения президента.

Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios17.11.25, 01:40 • 13692 просмотра

Бразилия, обеспечивающая треть импорта кофейных зерен в США, ощутила мгновенное влияние решения: рынок отреагировал стремительным падением фьючерсов. На 10:17 GMT котировки арабики на ICE снизились на 4,6% до 3,5925 доллара за фунт, обновив двухмесячный минимум. Робуста подешевела на 5% до 4400 долларов за тонну.

Трамп обещает 2000 долларов каждому гражданину США благодаря новым тарифам09.11.25, 22:54 • 7856 просмотров

Европейские трейдеры сохраняют осторожный оптимизм.

Нужно, чтобы рынок это перенял. Еще большее снижение? Возможно, но я не верю, что мы упадем ниже 3 долларов за фунт. Я бы скорее был покупателем, даже если эти новости приведут к любому падению рынка 

– отметил один из ведущих трейдеров мирового кофейного дома.

По его словам, несмотря на краткосрочное падение цен, рынок остается напряженным: дефицит арабики продолжается, а сертифицированные запасы малы.

Говядина, кофе и бананы: Белый дом согласился снизить пошлины для четырех стран Латинской Америки - Politico14.11.25, 09:57 • 3610 просмотров

Степан Гафтко

