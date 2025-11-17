Швейцария уговорила Трампа снизить пошлины США с помощью золота и часов Rolex - Axios
Киев • УНН
Швейцария добилась от США снижения таможенных тарифов, введенных Дональдом Трампом, с помощью дорогих подарков. Делегация вручила часы Rolex и именной золотой слиток весом 1 кг и стоимостью более $130 тысяч.
Детали
По информации издания, чтобы снизить тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против их страны, швейцарцы отправили делегацию отраслевых магнатов с подарками - специальными настольными часами Rolex, персонализированным золотым слитком весом 1 килограмм и "множеством лести".
Трамп любит такие балующие процедуры, и слухи об этом ходят среди стран и компаний, которые ищут его благосклонности. Почтение, достойное короля, - особенно золото, - привлекает его внимание и благосклонность
По данным СМИ, президенту США, в частности, подарили килограммовый слиток, отмеченный клеймами с числами 45 и 47, символизирующими его президентские сроки. Его оценочная стоимость превышает $130 тысяч.
По словам представителей Белого дома, Трамп принял подарки от имени своей президентской библиотеки, что делает их законными.
Контекст
В августе генеральный директор компании Apple Тим Кук подарил Трампу гравированный стеклянный диск с основанием из 24-каратного золота в честь новых инвестиций компании в США в размере 100 миллиардов долларов, направленных на избежание тарифов.
На отдельном заседании в Белом доме Олимпийский комитет Лос-Анджелеса подарил Трампу комплект памятных олимпийских медалей 1984 года, в честь летних Игр, которые он проведет в Лос-Анджелесе в 2028 году.
Несколько месяцев назад правительство Катара подарило библиотеке Трампа самолет Boeing 747 стоимостью 400 миллионов долларов. А ряд корпораций и просителей пожертвовали около 300 миллионов долларов, чтобы помочь президенту построить гигантский бальный зал, соединенный с Белым домом, который он планирует позолотить, как Мидас.
Напомним
По данным Financial Times, Администрация Дональда Трампа договорилась со Швейцарией о снижении импортных пошлин до 15%, что завершило несколько месяцев торгового противостояния. Швейцария инвестирует 200 млрд долларов в США и перенесет часть производства.
