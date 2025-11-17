Швейцарія вмовила Трмпа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios
Швейцарія домоглася від США зниження митних тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, за допомогою дорогих подарунків. Делегація вручила годинник Rolex та іменний золотий злиток вагою 1 кг і вартістю понад $130 тисяч.
Деталі
За інформацією видання, щоб знизити тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом проти їхньої країни, швейцарці відправили делегацію галузевих магнатів з подарунками - спеціальним настільним годинником Rolex, персоналізованим золотим злитком вагою 1 кілограм та "безліччю лестощів".
Трамп любить такі балувальні процедури, і чутки про це ходять серед країн та компаній, які прагнуть його прихильності. Пошана, гідна короля, - особливо золото, - привертає його увагу та прихильність
За даними ЗМІ, президенту США, зокрема, подарували кілограмовий злиток, який відзначений клеймами з числами 45 та 47, символізуючи його президентські терміни. Його оцінна вартість перевищує $130 тисяч.
За словами представників Білого дому, Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, що робить їх законними.
Контекст
У серпні генеральний директор компанії Apple Тім Кук подарував Трампу гравірований скляний диск із основою з 24-каратного золота на честь нових інвестицій компанії в США у розмірі 100 мільярдів доларів, спрямованих на уникнення тарифів.
На окремому засіданні в Білому домі Олімпійський комітет Лос-Анджелеса подарував Трампу комплект пам'ятних олімпійських медалей 1984 року, на честь літніх Ігор, які він проведе в Лос-Анджелесі у 2028 році.
Кілька місяців тому уряд Катару подарував бібліотеці Трампа літак Boeing 747 вартістю 400 мільйонів доларів. А низка корпорацій та прохачів пожертвували близько 300 мільйонів доларів, щоб допомогти президенту побудувати гігантський бальний зал, з'єднаний з Білим домом, який він планує позолотити, як Мідас.
Нагадаємо
За даними Financial Times, Адміністрація Дональда Трампа домовилася зі Швейцарією про зниження імпортних мит до 15%, що завершило кілька місяців торгового протистояння. Швейцарія інвестує 200 млрд доларів у США та перенесе частину виробництва.
