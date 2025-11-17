$42.060.00
Збірна України з футболу виходить у плей-офф ЧС-2026, обігравши Ісландію в заключному матчі групового раунду кваліфікації
16 листопада, 16:59 • 21204 перегляди
Відключення світла 17 листопада: Укренерго озвучило графіки
16 листопада, 16:36 • 21553 перегляди
В Україну йдуть дощі, оголошено штормове попередження в 10 областях: прогноз на 17 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 45904 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
16 листопада, 05:50 • 27366 перегляди
Україна домовилася з Грецією про імпорт газу для забезпечення зимових потреб - Зеленський розповів подробиці
15 листопада, 17:21 • 35208 перегляди
Україна і рф домовились про обмін 1200 полонених українців - Умєров
15 листопада, 13:07 • 48284 перегляди
Генштаб підтвердив удар по рязанському НПЗ та об'єктах рф у тимчасово окупованому Криму
15 листопада, 09:13 • 45234 перегляди
Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
15 листопада, 07:45 • 42242 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 53232 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Швейцарія вмовила Трмпа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Швейцарія домоглася від США зниження митних тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, за допомогою дорогих подарунків. Делегація вручила годинник Rolex та іменний золотий злиток вагою 1 кг і вартістю понад $130 тисяч.

Швейцарія вмовила Трмпа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios

Швйцарія домоглася від США зниження митних тарифів за допомогою дорогих подарунків,, золота та лестощів. Про це пише Axios, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією видання, щоб знизити тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом проти їхньої країни, швейцарці відправили делегацію галузевих магнатів з подарунками - спеціальним настільним годинником Rolex, персоналізованим золотим злитком вагою 1 кілограм та "безліччю лестощів".

Трамп любить такі балувальні процедури, і чутки про це ходять серед країн та компаній, які прагнуть його прихильності. Пошана, гідна короля, - особливо золото, - привертає його увагу та прихильність

- йдеться у статті.

За даними ЗМІ, президенту США, зокрема, подарували кілограмовий злиток, який відзначений клеймами з числами 45 та 47, символізуючи його президентські терміни. Його оцінна вартість перевищує $130 тисяч.

За словами представників Білого дому, Трамп прийняв подарунки від імені своєї президентської бібліотеки, що робить їх законними.

Контекст

У серпні генеральний директор компанії Apple Тім Кук подарував Трампу гравірований скляний диск із основою з 24-каратного золота на честь нових інвестицій компанії в США у розмірі 100 мільярдів доларів, спрямованих на уникнення тарифів.

На окремому засіданні в Білому домі Олімпійський комітет Лос-Анджелеса подарував Трампу комплект пам'ятних олімпійських медалей 1984 року, на честь літніх Ігор, які він проведе в Лос-Анджелесі у 2028 році.

Кілька місяців тому уряд Катару подарував бібліотеці Трампа літак Boeing 747 вартістю 400 мільйонів доларів. А низка корпорацій та прохачів пожертвували близько 300 мільйонів доларів, щоб допомогти президенту побудувати гігантський бальний зал, з'єднаний з Білим домом, який він планує позолотити, як Мідас.

Нагадаємо

За даними Financial Times, Адміністрація Дональда Трампа домовилася зі Швейцарією про зниження імпортних мит до 15%, що завершило кілька місяців торгового протистояння. Швейцарія інвестує 200 млрд доларів у США та перенесе частину виробництва.

Трамп планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі: чи чекати Швейцарії зниження мит14.11.25, 04:01 • 4983 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Золото
Білий дім
Швейцарія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки