Говядина, кофе и бананы: Белый дом согласился снизить пошлины для четырех стран Латинской Америки - Politico
Киев • УНН
Белый дом объявил о заключении новых торговых соглашений с четырьмя странами Южной и Центральной Америки. Это может привести к снижению пошлин на импорт некоторых видов кофе и бананов, а также говядины из Аргентины, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, пожелавшего остаться анонимным, речь идет о соглашениях, которые имеют целью сбалансировать торговый дефицит в США.
Чиновник отметил, что соглашение с Аргентиной, как ожидается, освободит говядину от 10-процентной пошлины на ее импорт. Однако торговое соглашение, похоже, не изменит квоту США на увеличение объема говядины, которую Аргентина может экспортировать в Соединенные Штаты.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о планах снизить импортные тарифы для Индии. Это связано со значительным сокращением Нью-Дели объемов закупок российской нефти.