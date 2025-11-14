Говядина, кофе и бананы: Белый дом согласился снизить пошлины для четырех стран Латинской Америки - Politico

$42.040.02
ukenru
07:50 • 2236 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - Опендатабот
07:19 • 17106 просмотра
Атака рф на Киев унесла жизни 4 человек, 27 ранены
07:18 • 20019 просмотра
Россия атаковала Украину 430 дронами и 18 ракетами, включая баллистику и аэробаллистику - Зеленский
13 ноября, 21:46 • 69932 просмотра
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в отборе на ЧМ-2026
13 ноября, 18:55 • 110117 просмотра
Конкурс на должность руководителя ГП "Оператор ГТС" остановили: причина — расследование НАБУ, где фигурирует финалистка
13 ноября, 16:42 • 111420 просмотра
Большинство регионов Украины в пятницу ожидают новые графики отключений: без света будет от 2 до 4 очередей
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 222544 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
13 ноября, 14:39 • 112417 просмотра
В ЕС заявили о "продуктивных" переговорах по финансированию для Украины, но еще будут "решать беспокойства"
13 ноября, 11:45 • 99294 просмотра
Действовали "Фламинго", "Барс", "Лютый": в Генштабе подтвердили удары по ряду важных объектов оккупантов
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 186774 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзивы
Вечерние взрывы в Донецке: обесточен центр оккупированного города, поражен металлургический завод - соцсетиVideo13 ноября, 22:29 • 56989 просмотра
Ночные взрывы в Киеве: работает ПВО, есть попадание БПЛА в жилой дом13 ноября, 22:58 • 78218 просмотра
Киев подвергается массированной комбинированной атаке врага: попадания в жилые дома, пожары и раненые13 ноября, 23:22 • 93672 просмотра
Атака на Киев: 1 человек погиб, 24 травмированы, более 40 спасеныPhoto04:13 • 25541 просмотра
Атака рф на Киев: известно о трех погибших и 26 пострадавшихPhoto06:10 • 10034 просмотра
Оформление инвалидности в Украине: стала ли новая система лучше Photo
Эксклюзив
13 ноября, 14:40 • 222544 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
13 ноября, 11:14 • 186774 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto13 ноября, 10:59 • 73772 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже13 ноября, 08:23 • 62111 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 118768 просмотра
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Игорь Клименко
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Франция
Одесская область
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 65618 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 65204 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 54373 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 92352 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 91872 просмотра
Техника
Отопление
9К720 Искандер
Х-47М2 "Кинжал"
Говядина, кофе и бананы: Белый дом согласился снизить пошлины для четырех стран Латинской Америки - Politico

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Белый дом объявил о новых торговых соглашениях с четырьмя странами Южной и Центральной Америки. Это может привести к снижению пошлин на импорт некоторых видов кофе, бананов и говядины из Аргентины.

Говядина, кофе и бананы: Белый дом согласился снизить пошлины для четырех стран Латинской Америки - Politico

Белый дом объявил о заключении новых торговых соглашений с четырьмя странами Южной и Центральной Америки. Это может привести к снижению пошлин на импорт некоторых видов кофе и бананов, а также говядины из Аргентины, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

По словам высокопоставленного чиновника администрации Трампа, пожелавшего остаться анонимным, речь идет о соглашениях, которые имеют целью сбалансировать торговый дефицит в США.

Чиновник отметил, что соглашение с Аргентиной, как ожидается, освободит говядину от 10-процентной пошлины на ее импорт. Однако торговое соглашение, похоже, не изменит квоту США на увеличение объема говядины, которую Аргентина может экспортировать в Соединенные Штаты.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о планах снизить импортные тарифы для Индии. Это связано со значительным сокращением Нью-Дели объемов закупок российской нефти.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Белый дом
Аргентина
Дональд Трамп
Индия