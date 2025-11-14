Яловичина, кава і банани: Білий дім погодився знизити мита для чотирьох країн Латинської Америки - Politico
Київ • УНН
Білий дім оголосив про укладення нових торгівельних угод з чотирма країнами Південної та Центральної Америки. Це може призвести до зниження мит на імпорт деяких видів кави та бананів, а також яловичини з Аргентини, повідомляє УНН з посиланням на Politico.
Деталі
За словами високопосадовця адміністрації Трампа, який побажав залишитися анонімним, йдеться про угоди, які мають на меті збалансувати торгівельний дефіцит в США.
Чиновник зазначив, що угода з Аргентиною, як очікується, звільнить яловичину від 10-відсоткового мита на її імпорт. Однак торгівельна угода, схоже, не змінить квоту США на збільшення обсягу яловичини, яку Аргентина може експортувати до Сполучених Штатів.
