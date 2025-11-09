ukenru
9 ноября, 12:22 • 29832 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 56667 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 58018 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 82382 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 63511 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 62014 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 54425 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51765 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 70895 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 145817 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп обещает 2000 долларов каждому гражданину США благодаря новым тарифам

Киев • УНН

 • 1132 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый гражданин США получит 2 тысячи долларов из доходов от новых тарифов. Он также отметил, что США получают триллионы долларов, и страна будет выплачивать свой долг гражданам.

Трамп обещает 2000 долларов каждому гражданину США благодаря новым тарифам

Каждый гражданин США получит 2 тысячи долларов из доходов, полученных благодаря новым тарифам. Об этом в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп, информирует УНН.

Подробности

Он назвал "глупыми" американцев, выступающих против введения Вашингтоном новых тарифов.

Сейчас мы - самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке

- отметил президент США.

Он подчеркнул, что пенсионные накопления страны достигли рекордного уровня, и США сейчас получают триллионы долларов, и вскоре Соединенные Штаты начнут выплачивать свой "огромный долг в размере 37 триллионов долларов". При этом в США наблюдаются рекордные инвестиции и повсюду строятся заводы и фабрики.

"Каждому будут выплачивать дивиденд в размере не менее 2000 долларов (без учета людей с высоким доходом)", - пообещал Трамп.

Напомним

30 октября Сенат США отменил так называемые "взаимные" пошлины президента США Дональда Трампа, которые касались более 100 стран. За резолюцию об отмене базовых пошлин проголосовали все демократы и четверо республиканцев.

Тарифы принесли мир в мир: Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитика
Дональд Трамп