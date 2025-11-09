Трамп обещает 2000 долларов каждому гражданину США благодаря новым тарифам
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что каждый гражданин США получит 2 тысячи долларов из доходов от новых тарифов. Он также отметил, что США получают триллионы долларов, и страна будет выплачивать свой долг гражданам.
Подробности
Он назвал "глупыми" американцев, выступающих против введения Вашингтоном новых тарифов.
Сейчас мы - самая богатая и уважаемая страна в мире, с практически нулевой инфляцией и рекордными ценами на фондовом рынке
Он подчеркнул, что пенсионные накопления страны достигли рекордного уровня, и США сейчас получают триллионы долларов, и вскоре Соединенные Штаты начнут выплачивать свой "огромный долг в размере 37 триллионов долларов". При этом в США наблюдаются рекордные инвестиции и повсюду строятся заводы и фабрики.
"Каждому будут выплачивать дивиденд в размере не менее 2000 долларов (без учета людей с высоким доходом)", - пообещал Трамп.
Напомним
30 октября Сенат США отменил так называемые "взаимные" пошлины президента США Дональда Трампа, которые касались более 100 стран. За резолюцию об отмене базовых пошлин проголосовали все демократы и четверо республиканцев.
