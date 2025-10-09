$41.320.03
"Они принесли мир в мир" - Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины способствуют миру и не будет сотрудничать со странами, ведущими войны. Он напомнил, что его тарифы помогли Индии и Пакистану достичь перемирия.

"Они принесли мир в мир" - Трамп заявил, что его экономическая стратегия останавливает войны

Пошлины играют ключевую роль в моей стратегии достижения мирных договоренностей. Соединенные Штаты Америки не будут сотрудничать с теми, кто ведет войны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, информирует УНН со ссылкой на CNN.

Тарифы принесли мир в мир, я вам говорю. Они принесли мир в мир. Тарифы дают вам огромный путь к миру и спасению миллионов жизней, просто миллионов и миллионов жизней

- сказал он в интервью Fox News.

Глава Белого дома также напомнил, что его тарифы способствовали согласию Индии и Пакистана достичь перемирия в начале этого года.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на средние и крупные грузовики, которая вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Это касается грузовых автомобилей, мусоровозов, автобусов и других тяжелых транспортных средств.

В конце сентября президент США Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы (10%) и кухонные шкафы и мягкую мебель (25%). Эти меры могут привести к росту цен на жилье и мебель, а также повлиять на внутреннюю промышленность и экспорт.

Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29.09.25, 15:59 • 32029 просмотров

Вита Зеленецкая

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Индия
Соединённые Штаты
Пакистан