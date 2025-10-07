Трамп запроваджує 25% мито на середні та великі вантажівки

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 6 жовтня, оголосив про запровадження 25% мита на середні та великі вантажівки, яке набуде чинності з 1 листопада 2025 року. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію американського лідера у соцмережі Truth Social, інформагенцію Reuters.

З 1 листопада 2025 року тарифи на всі вантажівки середньої та важкої вантажності, що прибувають до Сполучених Штатів з інших країн, становитимуть 25%