Трамп запроваджує 25% мито на середні та великі вантажівки
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у понеділок, 6 жовтня, оголосив про запровадження 25% мита на середні та великі вантажівки, яке набуде чинності з 1 листопада 2025 року. Про це інформує УНН з посиланням на публікацію американського лідера у соцмережі Truth Social, інформагенцію Reuters.
З 1 листопада 2025 року тарифи на всі вантажівки середньої та важкої вантажності, що прибувають до Сполучених Штатів з інших країн, становитимуть 25%
За інформацією Reuters, до великих транспортних засобів належать такі види транспортних засобів як вантажні автомобілі, сміттєвози, комунальні автівки, транзитні, маршрутні та шкільні автобуси, тягачі з причепами, а також напівпричепи й важкі спеціальні транспортні засоби.
Наприкінці вересня президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт деревини та дерев'яних виробів, включаючи пиломатеріали (10%) та кухонні шафи й м'які меблі (25%). Ці заходи можуть призвести до зростання цін на житло та меблі, а також вплинути на внутрішню промисловість та експорт.
