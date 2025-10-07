Трамп вводит 25% пошлину на средние и крупные грузовики

$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 15735 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 36211 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 33691 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 36853 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 67686 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 31117 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 38025 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65284 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76974 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92293 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
0м/с
98%
752мм
Популярные новости
Словакия передаст Украине пять машин Bozena и другую технику для разминированияPhoto6 октября, 16:03 • 3384 просмотра
Британия отреагировала на заявление Зеленского об использовании ее комплектующих в российских дронах и ракетах6 октября, 16:40 • 12398 просмотра
Шмыгаль и премьер Нидерландов посетили предприятие по производству украинских БПЛАPhoto6 октября, 16:54 • 4102 просмотра
Энергетический кризис в россии: дефицит электроэнергии достигает 25 ГВт - разведка6 октября, 17:25 • 3618 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 7494 просмотра
публикации
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 30247 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 40153 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 67686 просмотра
Как подготовить дом к холодам: чек-листPhoto4 октября, 08:00 • 181557 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto3 октября, 14:14 • 109548 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Эди Рама
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Сектор Газа
Европа
Израиль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 7546 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 64914 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 61405 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 136995 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 68733 просмотра
Актуальное
Хранитель
Forbes
Сухой Су-30
МиГ-31
Сухой Су-24

Трамп вводит 25% пошлину на средние и крупные грузовики

Киев • УНН

 • 328 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлины на средние и крупные грузовики, которая вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Это касается грузовых автомобилей, мусоровозов, автобусов и других тяжелых транспортных средств.

Трамп вводит 25% пошлину на средние и крупные грузовики

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 6 октября, объявил о введении 25% пошлины на средние и крупные грузовики, которая вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social, информагентство Reuters.

С 1 ноября 2025 года тарифы на все грузовики средней и тяжелой грузоподъемности, прибывающие в Соединенные Штаты из других стран, составят 25%

- говорится в сообщении.

По информации Reuters, к крупным транспортным средствам относятся такие виды транспортных средств, как грузовые автомобили, мусоровозы, коммунальные автомобили, транзитные, маршрутные и школьные автобусы, тягачи с прицепами, а также полуприцепы и тяжелые специальные транспортные средства.

Напомним

В конце сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы (10%) и кухонные шкафы и мягкую мебель (25%). Эти меры могут привести к росту цен на жилье и мебель, а также повлиять на внутреннюю промышленность и экспорт.

США вводят новые пошлины на макаронные изделия из Италии: что говорят в Риме06.10.25, 10:45 • 2662 просмотра

Вита Зеленецкая

ЭкономикаНовости Мира
Truth Social
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты