Трамп вводит 25% пошлину на средние и крупные грузовики

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, 6 октября, объявил о введении 25% пошлины на средние и крупные грузовики, которая вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social, информагентство Reuters.

С 1 ноября 2025 года тарифы на все грузовики средней и тяжелой грузоподъемности, прибывающие в Соединенные Штаты из других стран, составят 25% - говорится в сообщении.

По информации Reuters, к крупным транспортным средствам относятся такие виды транспортных средств, как грузовые автомобили, мусоровозы, коммунальные автомобили, транзитные, маршрутные и школьные автобусы, тягачи с прицепами, а также полуприцепы и тяжелые специальные транспортные средства.

Напомним

В конце сентября президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы (10%) и кухонные шкафы и мягкую мебель (25%). Эти меры могут привести к росту цен на жилье и мебель, а также повлиять на внутреннюю промышленность и экспорт.

