11:14
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
08:49
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
08:28
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
07:51
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
07:25
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
06:49
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
30 вересня, 04:06
ЄС розгляне створення "стіни дронів" та щита ППО на зустрічі в Копенгагені - Bloomberg
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:40
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Трамп вводить нові мита на деревину та меблі: що це означає для американців – CNN

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових мит на імпорт деревини та дерев'яних виробів, включаючи пиломатеріали (10%) та кухонні шафи й м'які меблі (25%). Ці заходи можуть призвести до зростання цін на житло та меблі, а також вплинути на внутрішню промисловість та експорт.

Трамп вводить нові мита на деревину та меблі: що це означає для американців – CNN

Президент США Дональд Трамп у понеділок оголосив про введення великих нових мит на імпорт деревини та дерев’яних виробів, включно з пиломатеріалами – 10% та кухонними шафами та м’якими меблями – 25%. Ці заходи можуть вплинути на зростання цін на житло та меблі, які й так різко подорожчали останнім часом. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Трамп повідомив, що з 14 жовтня Сполучені Штати почнуть стягувати 10% мито на імпортні пиломатеріали та деревину м’яких порід, а також 25% мито на кухонні шафи, туалетні столики та м’які меблі. Він також уточнив, що з 1 січня 2026 року мито на шафи зросте до 50%, а на м’які меблі – до 30%.

Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми

Президент пояснив свій крок необхідністю підтримки внутрішньої промисловості та національної безпеки. 

На мою думку, дії, передбачені цією прокламацією, серед іншого, зміцнять ланцюги поставок, підвищать промислову стійкість, створять високоякісні робочі місця та збільшать використання внутрішніх потужностей для виробництва деревної продукції, щоб Сполучені Штати могли повністю задовольнити внутрішнє споживання, а також створити економічні вигоди завдяки збільшенню експорту 

– написав Трамп.

Він також підкреслив, що США мають достатньо власних ресурсів деревини й можуть обійтися без імпорту з Канади, критикуючи канадські тарифи на американську деревину.

Проте експерти галузі застерігають: високі тарифи можуть ще більше здорожчати пиломатеріали та будівництво, а також призвести до підвищення цін на житло для споживачів. Хоча в США налічується близько 300 мільярдів дерев, промислові потужності країни поки що не можуть повністю задовольнити внутрішній попит, особливо на хвойні пиломатеріали, третину яких США імпортують з Канади.

У матеріалі CNN йдеться про те, що імпорт канадської деревини вже підлягає антидемпінговим та компенсаційним митам у розмірі 14,5%, і додаткові тарифи можуть ще більше ускладнити ситуацію для будівельної галузі та покупців житла.

Трамп оголосив про нові мита на ліки, вантажівки та кухонні шафи з 1 жовтня

Степан Гафтко

Новини Світу
Дональд Трамп
Канада
Сполучені Штати Америки