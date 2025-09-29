$41.480.01
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми

Київ • УНН

 • 2116 перегляди

Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити 100% мита на фільми іноземного виробництва, як він обіцяв у травні. Це може призвести до серйозних потрясінь в індустрії розваг, враховуючи обсяг медіапродукції за межами США.

Президент США Дональд Трамп у понеділок пообіцяв запровадити 100% мита на фільми іноземного виробництва, як він обіцяв у травні, заявивши, що кіноіндустрія була "вкрадена" у США, пише УНН з посиланням на Axios.

Деталі

Таке мито, як вказано, може призвести до серйозних потрясінь в індустрії розваг, враховуючи обсяг медіапродукції за межами США.

Неясно, коли і як буде запроваджено мито, і чи буде тягар лежати на продюсерах, дистриб'юторах чи на комусь проміжному, зазначає видання.

Трамп наказав ввести 100% мита на вироблені за кордоном фільми для порятунку Голлівуду05.05.25, 08:45 • 7061 перегляд

Доповнення

У січні Трамп призначив ветеранів Голлівуду Джона Войта, Сільвестра Сталлоне та Мела Гібсона, щоб повернути Голлівуд "більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше".

Виробництво фільмів та телепередач роками залишало Голлівуд, прямуючи до місць з податковими пільгами, які роблять зйомки дешевшими.

Уряди по всьому світу збільшили кредити та грошові знижки, щоб залучити виробництво та отримати велику частку з 248 мільярдів доларів, які, за прогнозами Ampere Analysis, будуть витрачені у всьому світі у 2025 році на виробництво контенту.

Усі великі медіакомпанії, включаючи Walt Disney, Netflix та Universal Pictures, знімають фільми за кордоном у таких країнах, як Канада та Велика Британія.

За даними дослідницької компанії ProdPro, у 2023 році близько половини видатків на кіно- та телепроекти з бюджетами понад 40 мільйонів доларів було витрачено за межами США.

За даними FilmLA, некомерційної організації, яка відстежує виробництво в регіоні, виробництво фільмів та телепрограм скоротилося майже на 40% за останнє десятиліття у рідному місті Голлівуду Лос-Анджелесі.

Юлія Шрамко

