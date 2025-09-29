Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп пообіцяв запровадити 100% мита на фільми іноземного виробництва, як він обіцяв у травні. Це може призвести до серйозних потрясінь в індустрії розваг, враховуючи обсяг медіапродукції за межами США.
Президент США Дональд Трамп у понеділок пообіцяв запровадити 100% мита на фільми іноземного виробництва, як він обіцяв у травні, заявивши, що кіноіндустрія була "вкрадена" у США, пише УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Таке мито, як вказано, може призвести до серйозних потрясінь в індустрії розваг, враховуючи обсяг медіапродукції за межами США.
Неясно, коли і як буде запроваджено мито, і чи буде тягар лежати на продюсерах, дистриб'юторах чи на комусь проміжному, зазначає видання.
Доповнення
У січні Трамп призначив ветеранів Голлівуду Джона Войта, Сільвестра Сталлоне та Мела Гібсона, щоб повернути Голлівуд "більшим, кращим і сильнішим, ніж будь-коли раніше".
Виробництво фільмів та телепередач роками залишало Голлівуд, прямуючи до місць з податковими пільгами, які роблять зйомки дешевшими.
Уряди по всьому світу збільшили кредити та грошові знижки, щоб залучити виробництво та отримати велику частку з 248 мільярдів доларів, які, за прогнозами Ampere Analysis, будуть витрачені у всьому світі у 2025 році на виробництво контенту.
Усі великі медіакомпанії, включаючи Walt Disney, Netflix та Universal Pictures, знімають фільми за кордоном у таких країнах, як Канада та Велика Британія.
За даними дослідницької компанії ProdPro, у 2023 році близько половини видатків на кіно- та телепроекти з бюджетами понад 40 мільйонів доларів було витрачено за межами США.
За даними FilmLA, некомерційної організації, яка відстежує виробництво в регіоні, виробництво фільмів та телепрограм скоротилося майже на 40% за останнє десятиліття у рідному місті Голлівуду Лос-Анджелесі.