Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы

Президент США Дональд Трамп в понедельник пообещал ввести 100% пошлины на фильмы иностранного производства, как он обещал в мае, заявив, что киноиндустрия была "украдена" у США, пишет УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Такая пошлина, как указано, может привести к серьезным потрясениям в индустрии развлечений, учитывая объем медиапродукции за пределами США.

Неясно, когда и как будет введена пошлина, и будет ли бремя лежать на продюсерах, дистрибьюторах или на ком-то промежуточном, отмечает издание.

Дополнение

В январе Трамп назначил ветеранов Голливуда Джона Войта, Сильвестра Сталлоне и Мела Гибсона, чтобы вернуть Голливуд "большим, лучшим и сильнее, чем когда-либо прежде".

Производство фильмов и телепередач годами покидало Голливуд, направляясь в места с налоговыми льготами, которые делают съемки дешевле.

Правительства по всему миру увеличили кредиты и денежные скидки, чтобы привлечь производство и получить большую долю из 248 миллиардов долларов, которые, по прогнозам Ampere Analysis, будут потрачены во всем мире в 2025 году на производство контента.

Все крупные медиакомпании, включая Walt Disney, Netflix и Universal Pictures, снимают фильмы за границей в таких странах, как Канада и Великобритания.

По данным исследовательской компании ProdPro, в 2023 году около половины расходов на кино- и телепроекты с бюджетами более 40 миллионов долларов было потрачено за пределами США.

По данным FilmLA, некоммерческой организации, которая отслеживает производство в регионе, производство фильмов и телепрограмм сократилось почти на 40% за последнее десятилетие в родном городе Голливуда Лос-Анджелесе.