Трамп вводит новые пошлины на древесину и мебель: что это значит для американцев – CNN

$41.320.16
48.440.03
ukenru
11:14 • 4468 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
08:49 • 19279 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
08:28 • 37608 просмотра
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты
07:51 • 21248 просмотра
Глава Еврокомиссии: с Украиной есть договоренность о 2 млрд евро на дроны
Эксклюзив
07:25 • 20719 просмотра
Первые осенние заморозки: есть ли угроза для урожая фруктов и овощей
06:49 • 20074 просмотра
Еще два пакета в рамках PURL согласовываются с американской стороной - Зеленский
30 сентября, 04:27 • 19828 просмотра
В Сумской области в результате удара дрона погибла вся семья с двумя детьми - ОВАPhoto
30 сентября, 04:06 • 22547 просмотра
ЕС рассмотрит создание "стены дронов" и щита ПВО на встрече в Копенгагене - Bloomberg
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 65094 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
29 сентября, 13:55 • 56706 просмотра
Шестидневный блэкаут на ЗАЭС: в Госатомрегулировании предупредили о серьезных угрозах для ядерной и радиационной безопасности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
5.1м/с
62%
757мм
Популярные новости
В оккупированном Донецке детей заставляют развозить воду вместо учебы - ЦНС30 сентября, 01:57 • 24860 просмотра
Российские войска атаковали 14 населенных пунктов Запорожской области и нанесли 553 удара - ОВА30 сентября, 04:42 • 14203 просмотра
В рф ликвидировали трех росгвардейцев, включая подполковника: ГУР показало видеоVideo08:08 • 18257 просмотра
Мужчина получил ранение в живот от пули ПВО в центре Конотопа08:56 • 17467 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 14934 просмотра
публикации
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: история, традиции, запреты08:28 • 37610 просмотра
Золото по $3 800: почему рынок опередил прогнозы и что это значит для глобальной экономики
Эксклюзив
29 сентября, 14:44 • 65095 просмотра
Острая реакция на стресс: что это такое, признаки и способы борьбы
Эксклюзив
29 сентября, 12:39 • 69063 просмотра
Магнитные бури в октябре 2025: когда ожидать и как подготовиться29 сентября, 11:33 • 71522 просмотра
Сравнение цен на лекарства: как доступные аналоги вытесняют брендовые препаратыPhoto29 сентября, 10:29 • 47080 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Антониу Кошта
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Германия
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов09:59 • 7540 просмотра
Николь Кидман и Кит Урбан расстаются после почти 20 лет совместной жизни - BBC09:31 • 15047 просмотра
Самое трудное решение в жизни: известный гонщик Хэмилтон поделился печальной новостью о своем псе РоскоVideo29 сентября, 15:05 • 23457 просмотра
Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29 сентября, 13:59 • 25434 просмотра
Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls на концерте Oasis - Daily MailPhoto29 сентября, 10:42 • 37702 просмотра
Актуальное
Хранитель
Financial Times
Северный поток
БМ-27 "Ураган"
БМ-21 «Град»

Трамп вводит новые пошлины на древесину и мебель: что это значит для американцев – CNN

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы (10%) и кухонные шкафы и мягкую мебель (25%). Эти меры могут привести к росту цен на жилье и мебель, а также повлиять на внутреннюю промышленность и экспорт.

Трамп вводит новые пошлины на древесину и мебель: что это значит для американцев – CNN

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении крупных новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы – 10% и кухонные шкафы и мягкую мебель – 25%. Эти меры могут повлиять на рост цен на жилье и мебель, которые и так резко подорожали в последнее время. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Трамп сообщил, что с 14 октября Соединенные Штаты начнут взимать 10% пошлину на импортные пиломатериалы и древесину мягких пород, а также 25% пошлину на кухонные шкафы, туалетные столики и мягкую мебель. Он также уточнил, что с 1 января 2026 года пошлина на шкафы вырастет до 50%, а на мягкую мебель – до 30%.

Трамп пригрозил 100% пошлинами на иностранные фильмы29.09.25, 16:59 • 25436 просмотров

Президент объяснил свой шаг необходимостью поддержки внутренней промышленности и национальной безопасности. 

По моему мнению, действия, предусмотренные этой прокламацией, среди прочего, укрепят цепи поставок, повысят промышленную устойчивость, создадут высококачественные рабочие места и увеличат использование внутренних мощностей для производства древесной продукции, чтобы Соединенные Штаты могли полностью удовлетворить внутреннее потребление, а также создать экономические выгоды благодаря увеличению экспорта 

– написал Трамп.

Он также подчеркнул, что США имеют достаточно собственных ресурсов древесины и могут обойтись без импорта из Канады, критикуя канадские тарифы на американскую древесину.

Однако эксперты отрасли предостерегают: высокие тарифы могут еще больше удорожить пиломатериалы и строительство, а также привести к повышению цен на жилье для потребителей. Хотя в США насчитывается около 300 миллиардов деревьев, промышленные мощности страны пока не могут полностью удовлетворить внутренний спрос, особенно на хвойные пиломатериалы, треть которых США импортируют из Канады.

В материале CNN говорится о том, что импорт канадской древесины уже подлежит антидемпинговым и компенсационным пошлинам в размере 14,5%, и дополнительные тарифы могут еще больше усложнить ситуацию для строительной отрасли и покупателей жилья.

Трамп объявил о новых пошлинах на лекарства, грузовики и кухонные шкафы с 1 октября26.09.25, 09:24 • 3232 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты