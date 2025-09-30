Трамп вводит новые пошлины на древесину и мебель: что это значит для американцев – CNN

Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении крупных новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы – 10% и кухонные шкафы и мягкую мебель – 25%. Эти меры могут повлиять на рост цен на жилье и мебель, которые и так резко подорожали в последнее время. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Трамп сообщил, что с 14 октября Соединенные Штаты начнут взимать 10% пошлину на импортные пиломатериалы и древесину мягких пород, а также 25% пошлину на кухонные шкафы, туалетные столики и мягкую мебель. Он также уточнил, что с 1 января 2026 года пошлина на шкафы вырастет до 50%, а на мягкую мебель – до 30%.

Президент объяснил свой шаг необходимостью поддержки внутренней промышленности и национальной безопасности.

По моему мнению, действия, предусмотренные этой прокламацией, среди прочего, укрепят цепи поставок, повысят промышленную устойчивость, создадут высококачественные рабочие места и увеличат использование внутренних мощностей для производства древесной продукции, чтобы Соединенные Штаты могли полностью удовлетворить внутреннее потребление, а также создать экономические выгоды благодаря увеличению экспорта – написал Трамп.

Он также подчеркнул, что США имеют достаточно собственных ресурсов древесины и могут обойтись без импорта из Канады, критикуя канадские тарифы на американскую древесину.

Однако эксперты отрасли предостерегают: высокие тарифы могут еще больше удорожить пиломатериалы и строительство, а также привести к повышению цен на жилье для потребителей. Хотя в США насчитывается около 300 миллиардов деревьев, промышленные мощности страны пока не могут полностью удовлетворить внутренний спрос, особенно на хвойные пиломатериалы, треть которых США импортируют из Канады.

В материале CNN говорится о том, что импорт канадской древесины уже подлежит антидемпинговым и компенсационным пошлинам в размере 14,5%, и дополнительные тарифы могут еще больше усложнить ситуацию для строительной отрасли и покупателей жилья.

