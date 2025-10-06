США вводят новые пошлины на макаронные изделия из Италии: что говорят в Риме
Италия примет ответные меры на введение США временных пошлин на макаронные изделия в размере более 91%, в дополнение к уже действующим 15%. Министерство иностранных дел Италии и посольство в Вашингтоне тесно сотрудничают с компаниями и Еврокомиссией для пересмотра этих пошлин.
Власти Италии примут ответные меры на введение временных пошлин со стороны США на макаронные изделия в размере более 91 процента, в дополнение к уже действующим 15 процентам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France 24.
Подробности
В начале сентября 2025 года Министерство торговли США объявило о планах ввести с января 2026 года временные антидемпинговые пошлины на макаронные изделия из Италии.
В ответ министерство иностранных дел Италии заявило, что "тесно сотрудничает с соответствующими компаниями и консультируется с Европейской комиссией, чтобы обеспечить пересмотр со стороны США временных пошлин.
Подобный шаг предприняли и в посольстве Италии в Вашингтоне. Там заявили, что будут помогать итальянским компаниям-производителям макаронных изделий отстоять свои права.
Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида осудил "гиперпротекционистский механизм против наших производителей макаронных изделий".
Напомним
Ранее УНН сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин на импорт древесины и деревянных изделий, включая пиломатериалы (10%) и кухонные шкафы и мягкую мебель (25%).