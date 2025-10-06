США запроваджують нові мита на макаронні вироби з Італії: що кажуть у Римі
Київ • УНН
Італія вживатиме заходів у відповідь на запровадження США тимчасових мит на макаронні вироби в розмірі понад 91%, на додаток до вже діючих 15%. Міністерство закордонних справ Італії та посольство у Вашингтоні тісно співпрацюють з компаніями та Єврокомісією для перегляду цих мит.
Деталі
На початку вересня 2025 року Міністерство торгівлі США оголосило про плани ввести з січня 2026 року тимчасові антидемпінгові мита на макаронні вироби з Італії.
У відповідь міністерство закордонних справ Італії заявило, що "тісно співпрацює з відповідними компаніями та консультується з Європейською комісією, щоб забезпечити перегляд з боку США тимчасових мит.
Подібний крок зробили і в посольстві Італії у Вашингтоні. Там заявили, що допомагатимуть італійським компаніям-виробникам макаронних виробів відстояти свої права.
Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобрігіда засудив "гіперпротекціоністський механізм проти наших виробників макаронних виробів".
Нагадаємо
