США запроваджують нові мита на макаронні вироби з Італії: що кажуть у Римі

Італія вживатиме заходів у відповідь на запровадження США тимчасових мит на макаронні вироби в розмірі понад 91%, на додаток до вже діючих 15%. Міністерство закордонних справ Італії та посольство у Вашингтоні тісно співпрацюють з компаніями та Єврокомісією для перегляду цих мит.