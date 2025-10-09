Тарифи принесли мир у світ: Трамп заявив, що його економічна стратегія зупиняє війни

Мита відіграють ключову роль у моїй стратегії досягнення мирних домовленостей. Сполучені Штати Америки не співпрацюватимуть із тими, хто веде війни. Про це заявив президент США Дональд Трамп, інформує УНН з посиланням на CNN.

Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу. Вони принесли мир у світ. Тарифи дають вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів, просто мільйонів і мільйонів життів - сказав він в інтерв'ю Fox News.

Глава Білого дому також нагадав, що його тарифи сприяли згоді Індії та Пакистану досягти перемир'я на початку цього року.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мита на середні та великі вантажівки, яке набуде чинності з 1 листопада 2025 року. Це стосується вантажних автомобілів, сміттєвозів, автобусів та інших важких транспортних засобів.

Наприкінці вересня президент США Дональд Трамп анонсував введення нових мит на імпорт деревини та дерев'яних виробів, включаючи пиломатеріали (10%) та кухонні шафи й м'які меблі (25%). Ці заходи можуть призвести до зростання цін на житло та меблі, а також вплинути на внутрішню промисловість та експорт.

Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми