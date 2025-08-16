$41.450.00
Перед візитом Зеленського до Вашингтона: лідери "коаліції охочих" завтра проведуть відеозустріч
12:47 • 16811 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
10:46 • 21923 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
09:52 • 26766 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 29409 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 38818 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 194989 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
15 серпня, 20:15 • 183117 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
15 серпня, 20:08 • 138417 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
15 серпня, 19:11 • 127056 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
У Сіетлі злодії за 90 секунд вкрали ювелірні вироби на 2 млн доларів

Київ • УНН

 • 100 перегляди

У Сіетлі четверо озброєних злодіїв пограбували ювелірний магазин Menashe and Sons Jeweler, викравши товарів на $2 млн. Пограбування тривало лише 90 секунд, ніхто не постраждав.

У Сіетлі злодії за 90 секунд вкрали ювелірні вироби на 2 млн доларів

У Сіетлі, що в США, група злодіїв викрала товарів на два мільйони доларів із сімейного ювелірного магазину. Пограбування тривало лише 90 секунд. Про це повідомляє CBS, пише УНН.

Деталі

У поліція Сіетла заявили, що отримала повідомлення про пограбування магазину Menashe and Sons Jeweler у Вест-Сіетлі близько полудня 14 серпня.

За словами правоохоронців, четверо підозрюваних у масках нібито використали молотки, щоб вибити зачинені скляні двері, а потім знищили шість вітрин. Подія потрапила на записи камер спостереження всередині магазину.

Злочинці були озброєні електрошокером і перцевим газом. Під час пограбування вони погрожували співробітникам магазину, але минулося без постраждалих.  

Після стрімкого пограбування злочинці втекли на автомобілі. Обшук району результатів не дав. 

Працівники магазину вже прибрали розбите скло і працюють над повною інвентаризацією вкрадених речей. В одній із вітрин було від $700 000 до $800 000 у розкішних годинниках Rolex, в іншій — смарагдове намисто вартістю $125 000. У цій же вітрині зберігався і платиновий діамант. Ще дві вітрини містили велику кількість золотих прикрас, повідомила поліція.

Ольга Розгон

