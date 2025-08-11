У Парижі в англійського туриста вкрали годинник за майже 200 тисяч євро

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Ексклюзив
16:37 • 32095 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
14:46 • 67431 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 121523 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 107152 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 76553 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 125668 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 126513 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 105830 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73326 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 125716 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
53%
753мм
Популярнi новини
ЄС планує стратегію впливу на саміт Трампа та путіна на Алясці - Politico11 серпня, 10:03 • 12749 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 111916 перегляди
Радник Єрмака про переговори Трампа та путіна: не думаю, що на Алясці будуть прийняті геостратегічні рішення11 серпня, 10:29 • 68878 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 102298 перегляди
Унікальний дрон з ШІ для ураження цілей на 50+ км: Федоров показав, як працює розробка "Трійки"Video11 серпня, 11:33 • 74779 перегляди
Публікації
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
16:37 • 32073 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
Ексклюзив
14:46 • 67403 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 121491 перегляди
Як подорожувати з немовлятами літаком комфортно і безпечно11 серпня, 10:52 • 102510 перегляди
Саботаж у суді? Як Кузьміних та адвокати зірвали понад половину засідань у справі про хабарPhoto11 серпня, 10:29 • 112122 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Ільхам Алієв
Нікол Пашинян
Актуальні місця
Україна
Аляска
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto11 серпня, 12:35 • 121493 перегляди
Jerry Heil та YARMAK видалили кліп через звинувачення актора Темляка у домашньому насильствіVideo9 серпня, 15:20 • 110652 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo9 серпня, 13:49 • 225605 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 371959 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 273666 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Forbes
Financial Times
Пістолет
MultiCam (камуфляж)

У Парижі в англійського туриста вкрали годинник за майже 200 тисяч євро

Київ • УНН

 • 1568 перегляди

Англійський турист у Парижі став жертвою крадіжки годинника Richard Mille вартістю 190 тисяч євро. Крадіжка сталася біля Ейфелевої вежі, коли чоловік сідав у таксі.

У Парижі в англійського туриста вкрали годинник за майже 200 тисяч євро

Біля Ейфелевої вежі англійський турист став жертвою крадіжки дорогоцінного годинника Richard Mille вартістю 190 тисяч євро, коштовність зникла, поки він сідав у таксі. Поліція вже розпочала розслідування, але підозрюваних поки не затримали, пише УНН із посиланням на Le Parisien.

Деталі

Цієї неділі, сідаючи в таксі на площі Жака Рюефа посеред Марсового поля, англійський турист помітив зникнення годинника Richard Mille вартістю 190 000 євро.

У відділку поліції 7-го округу чоловік відтворюючи події розповів, що між 10 та 11 ранку він прогулювався Марсовим полем, де дві жінки "східноєвропейської зовнішності" попросили його підписати петицію.

Турист відмовився і продовжив шлях. За кілька хвилин він зустрів уже чотирьох чоловіків, які пропонували купити фотографію.

Як і раніше, англієць відмовився і сів у таксі помітив, що лишився без годинника. І хоча він не зазнав жодного насильства, турист досі не може збагнути, як його коштовність могла зникнути.

Щоб повернути майно та знайти крадія, чоловік подав заяву. Розслідування доручили Паризькій територіальній службі безпеки (ST75).

Прокуратура Парижа повідомила, що "проінформована про інцидент", але "на даному етапі осіб не заарештовано".

В Південній Кореї вчителя і батька одного з учнів затримали під час спроби викрасти екзаменаційні роботи16.07.25, 14:02 • 3833 перегляди

Альона Уткіна

Новини Світу
Париж