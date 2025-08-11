У Парижі в англійського туриста вкрали годинник за майже 200 тисяч євро
Англійський турист у Парижі став жертвою крадіжки годинника Richard Mille вартістю 190 тисяч євро. Крадіжка сталася біля Ейфелевої вежі, коли чоловік сідав у таксі.
Деталі
Цієї неділі, сідаючи в таксі на площі Жака Рюефа посеред Марсового поля, англійський турист помітив зникнення годинника Richard Mille вартістю 190 000 євро.
У відділку поліції 7-го округу чоловік відтворюючи події розповів, що між 10 та 11 ранку він прогулювався Марсовим полем, де дві жінки "східноєвропейської зовнішності" попросили його підписати петицію.
Турист відмовився і продовжив шлях. За кілька хвилин він зустрів уже чотирьох чоловіків, які пропонували купити фотографію.
Як і раніше, англієць відмовився і сів у таксі помітив, що лишився без годинника. І хоча він не зазнав жодного насильства, турист досі не може збагнути, як його коштовність могла зникнути.
Щоб повернути майно та знайти крадія, чоловік подав заяву. Розслідування доручили Паризькій територіальній службі безпеки (ST75).
Прокуратура Парижа повідомила, що "проінформована про інцидент", але "на даному етапі осіб не заарештовано".
