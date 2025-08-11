В Париже у английского туриста украли часы почти за 200 тысяч евро

$41.390.07
Эксклюзив
16:37 • 27401 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
14:46 • 59771 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 113564 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 103843 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 73572 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 124340 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 125699 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 105533 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73119 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 124830 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
ЕС планирует стратегию влияния на саммит Трампа и путина на Аляске - Politico11 августа, 10:03 • 9346 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 105412 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения11 августа, 10:29 • 65533 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 95788 просмотра
Уникальный дрон с ИИ для поражения целей на 50+ км: Федоров показал, как работает разработка "Тройки"Video11 августа, 11:33 • 67888 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
16:37 • 27394 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
14:46 • 59749 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113536 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 96808 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 106402 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Игорь Терехов
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Польша
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 113536 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 109091 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 224015 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 370619 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 272395 просмотра
В Париже у английского туриста украли часы почти за 200 тысяч евро

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Английский турист в Париже стал жертвой кражи часов Richard Mille стоимостью 190 тысяч евро. Кража произошла возле Эйфелевой башни, когда мужчина садился в такси.

В Париже у английского туриста украли часы почти за 200 тысяч евро

Возле Эйфелевой башни английский турист стал жертвой кражи драгоценных часов Richard Mille стоимостью 190 тысяч евро, ценность исчезла, пока он садился в такси. Полиция уже начала расследование, но подозреваемых пока не задержали, пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

Детали

В это воскресенье, садясь в такси на площади Жака Рюэфа посреди Марсова поля, английский турист заметил исчезновение часов Richard Mille стоимостью 190 000 евро.

В отделении полиции 7-го округа мужчина, воспроизводя события, рассказал, что между 10 и 11 утра он прогуливался по Марсову полю, где две женщины "восточноевропейской внешности" попросили его подписать петицию.

Турист отказался и продолжил путь. Через несколько минут он встретил уже четырех мужчин, которые предлагали купить фотографию.

Как и раньше, англичанин отказался и, сев в такси, заметил, что остался без часов. И хотя он не подвергся никакому насилию, турист до сих пор не может понять, как его ценность могла исчезнуть.

Чтобы вернуть имущество и найти вора, мужчина подал заявление. Расследование поручили Парижской территориальной службе безопасности (ST75).

Прокуратура Парижа сообщила, что "проинформирована об инциденте", но "на данном этапе лица не арестованы".

В Южной Корее учителя и отца одного из учеников задержали при попытке похитить экзаменационные работы16.07.25, 14:02 • 3829 просмотров

Алена Уткина

