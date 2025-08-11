В Париже у английского туриста украли часы почти за 200 тысяч евро
Киев • УНН
Возле Эйфелевой башни английский турист стал жертвой кражи драгоценных часов Richard Mille стоимостью 190 тысяч евро, ценность исчезла, пока он садился в такси. Полиция уже начала расследование, но подозреваемых пока не задержали, пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.
Детали
В это воскресенье, садясь в такси на площади Жака Рюэфа посреди Марсова поля, английский турист заметил исчезновение часов Richard Mille стоимостью 190 000 евро.
В отделении полиции 7-го округа мужчина, воспроизводя события, рассказал, что между 10 и 11 утра он прогуливался по Марсову полю, где две женщины "восточноевропейской внешности" попросили его подписать петицию.
Турист отказался и продолжил путь. Через несколько минут он встретил уже четырех мужчин, которые предлагали купить фотографию.
Как и раньше, англичанин отказался и, сев в такси, заметил, что остался без часов. И хотя он не подвергся никакому насилию, турист до сих пор не может понять, как его ценность могла исчезнуть.
Чтобы вернуть имущество и найти вора, мужчина подал заявление. Расследование поручили Парижской территориальной службе безопасности (ST75).
Прокуратура Парижа сообщила, что "проинформирована об инциденте", но "на данном этапе лица не арестованы".
