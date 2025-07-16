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В Южной Корее учителя и отца одного из учеников задержали при попытке похитить экзаменационные работы

Киев • УНН

 • 920 просмотра

В Южной Корее арестовали учителя и отца ученика за попытку похитить экзаменационные работы из школы в Андоне. Их попытка была остановлена срабатыванием сигнализации, а полиция подозревает предыдущие инциденты и взяточничество.

В Южной Корее учителя и отца одного из учеников задержали при попытке похитить экзаменационные работы

В Южной Корее арестовали учителя старшей школы и отца ученика, которые якобы поздно ночью проникли в школу, чтобы украсть экзаменационные работы. Их попытка была совершена в 01:20 по местному времени 4 июля в школе в Андоне, городе к юго-востоку от Сеула.

Попытка кражи была пресечена, когда сработала сигнализация безопасности школы, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Учителю предъявлены обвинения в получении взяток и незаконном проникновении, тогда как отцу предъявлены обвинения в незаконном проникновении. Менеджера помещения школы, который якобы сговорился с ними, также арестовали за допущение кражи и незаконное проникновение в школу.

Власти утверждают, что учитель частным образом обучал ребенка арестованного отца. Но учителя, активно работающие в школах Южной Кореи, не имеют права этого делать.

Ученик "постоянно имел самые высокие оценки", сообщает общественный вещатель KBS, но непонятно, связана ли его академическая успеваемость с предыдущими случаями кражи экзаменационных работ.

Полиция также подозревает, что деньги переходили из рук в руки между отцом и учителем, и что это была не первая их попытка вторжения.

Гиперконкуренция в системе образования

Этот инцидент является последним в серии скандалов, связанных с экзаменами, в Южной Корее, стране, известной своей гиперконкурентной системой образования.

В июне полиция объявила, что расследует утечку ответов на общенациональный экзамен по английскому языку через онлайн-чат.

В феврале было задержано 249 человек, среди которых десятки школьных учителей, за продажу пробных вопросов для сложного экзамена Suneung частным академиям.

В конце 2023 года десятки учеников подали в суд на правительство после того, как учителя случайно сократили их тест на 90 секунд.

Южная Корея постоянно входит в число промышленно развитых стран с самым высоким уровнем стресса для молодежи в возрасте от 11 до 15 лет.

Дополнение

Прокуроры сообщили о подозрении 26-летнему гражданину Индии, который за денежное вознаграждение способствовал успешной сдаче экзамена КРОК. Студенты платили 9 тысяч долларов за заполнение экзаменационных бланков правильными ответами.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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