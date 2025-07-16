В Південній Кореї вчителя і батька одного з учнів затримали під час спроби викрасти екзаменаційні роботи

У Південній Кореї заарештували вчителя старшої школи та батька учня, які нібито пізно вночі проникли до школи, щоб вкрасти екзаменаційні роботи. Їхня спроба була здійснена о 01:20 за місцевим часом 4 липня у школі в Андоні, місті на південний схід від Сеула.

Спроба крадіжки була зупинена, коли спрацювала сигналізація безпеки школи, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Вчителю висунуто звинувачення в отриманні хабарів та незаконному проникненні, тоді як батькові висунуто звинувачення у незаконному проникненні. Менеджера приміщення школи, який нібито змовився з ними, також заарештували за допущення крадіжки та незаконне проникнення до школи.

Влада стверджує, що вчитель приватно навчав дитину заарештованого батька. Але вчителі, які активно працюють у школах Південної Кореї, не мають права цього робити.

Учень "постійно мав найвищі оцінки", повідомляє громадський мовник KBS, але незрозуміло, чи пов'язана його академічна успішність з попередніми випадками крадіжки екзаменаційних робіт.

Поліція також підозрює, що гроші переходили з рук в руки між батьком і вчителем, і що це була не перша їхня спроба вторгнення.

Гіперконкуренція в системі освіти

Цей інцидент є останнім у серії скандалів, пов'язаних з іспитами, у Південній Кореї, країні, відомої своєю гіперконкурентною системою освіти.

У червні поліція оголосила, що розслідує витік відповідей на загальнонаціональний іспит з англійської мови через онлайн-чат.

У лютому було затримано 249 осіб, серед яких десятки шкільних вчителів, за продаж пробних питань для складного іспиту Suneung приватним академіям.

Наприкінці 2023 року десятки учнів подали до суду на уряд після того, як вчителі випадково скоротили їхній тест на 90 секунд.

Південна Корея постійно входить до числа промислово розвинених країн з найвищим рівнем стресу для молоді віком від 11 до 15 років.

Доповнення

Прокурори повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який за грошову винагороду сприяв успішному складанню іспиту КРОК. Студенти платили 9 тисяч доларів за заповнення екзаменаційних бланків правильними відповідями.