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Іноземець за $9 000 допомагав складати іспит майбутнім лікарям: йому оголошено про підозру

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Прокурори повідомили про підозру 26-річному громадянину Індії, який за грошову винагороду сприяв успішному складанню іспиту КРОК. Студенти платили 9 тисяч доларів за заповнення екзаменаційних бланків правильними відповідями.

Іноземець за $9 000 допомагав складати іспит майбутнім лікарям: йому оголошено про підозру

Прокурори Київської міської прокуратури повідомили про підозру 26-річниму громадянину Індії, який за грошову винагороду сприяв успішному складанню іспиту для майбутніх лікарів КРОК. Такі послуги обходились недоброчесним студентам у $9 000. Про це повідомляє УНН з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Деталі

Працівники державного некомерційного підприємства "Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки "Медицина і "Фармація" при Міністерстві охорони здоров’я України" власноруч заповнювали екзаменаційні бланки деяких студентів правильними варіантами відповідей. Йдеться про тих здобувачів освіти, які попередньо заплатили 9 тисяч доларів за такі привілеї.

Таким чином, майбутні медики, які складали єдиний державний кваліфікаційний ліцензійний іспит КРОК, мали б відповісти лише на частину запитань, а вже пізніше співробітники Центру "домальовували" правильні відповіді за них.

Для пошуку недоброчесних студентів, посадові особи держпідтриємства залучили іноземця, який і пропонував допомогу.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Раніше УНН зазначав, що прокуратура оголосила підозри директору, бухгалтеру та працівникам Вінницької філії одного з підприємств АТ "Укрзалізниця". Працівники підприємства незаконно нараховували премії працівникам, які не були задіяні у роботах.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Українська залізниця
Індія
Україна
Tesla
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