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Иностранец за $9 000 помогал сдавать экзамен будущим врачам: ему объявлено о подозрении

Киев • УНН

 • 1336 просмотра

Прокуроры сообщили о подозрении 26-летнему гражданину Индии, который за денежное вознаграждение способствовал успешной сдаче экзамена КРОК. Студенты платили 9 тысяч долларов за заполнение экзаменационных бланков правильными ответами.

Иностранец за $9 000 помогал сдавать экзамен будущим врачам: ему объявлено о подозрении

Прокуроры Киевской городской прокуратуры сообщили о подозрении 26-летнему гражданину Индии, который за денежное вознаграждение способствовал успешной сдаче экзамена для будущих врачей КРОК. Такие услуги обходились недобросовестным студентам в $9 000. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Детали

Сотрудники государственного некоммерческого предприятия "Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием направлений подготовки "Медицина и "Фармация" при Министерстве здравоохранения Украины" собственноручно заполняли экзаменационные бланки некоторых студентов правильными вариантами ответов. Речь идет о тех соискателях образования, которые предварительно заплатили 9 тысяч долларов за такие привилегии.

Таким образом, будущие медики, которые сдавали единый государственный квалификационный лицензионный экзамен КРОК, должны были бы ответить лишь на часть вопросов, а уже позже сотрудники Центра "дорисовывали" правильные ответы за них.

Для поиска недобросовестных студентов, должностные лица госпредприятия привлекли иностранца, который и предлагал помощь.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним

Ранее УНН отмечал, что прокуратура объявила подозрения директору, бухгалтеру и работникам Винницкого филиала одного из предприятий АО "Укрзалізниця". Работники предприятия незаконно начисляли премии работникам, которые не были задействованы в работах.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Украинская железная дорога
Индия
Украина
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