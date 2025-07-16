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Оформили доплат на понад 22 млн гривень: працівники філії "Укрзалізниця" підозрюються у махінаціях з коштами

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Прокуратура підозрює директора, бухгалтера та працівників вінницької філії "Укрзалізниці" у розтраті 22 млн гривень. Вони протиправно нараховували "надбавки" працівникам, які не були задіяні у роботах, частину коштів привласнюючи.

Оформили доплат на понад 22 млн гривень: працівники філії "Укрзалізниця" підозрюються у махінаціях з коштами

Прокуратура вручила підозри директору, бухгалтеру та працівникам вінницької філії одного з підприємств АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, фігуранти протиправно нараховували "надбавки" до зарплати працівникам, які не були задіяні у роботах.

Передає УНН із посланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Відкрито кримінальне провадження щодо діяльності організованої групи представників дного з підприємств АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, спільники протиправно нараховували "надбавки" до основної зарплатні працівникам, які не були задіяні у роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших.

За понад 2 роки вони оформили таких доплат на понад 22 млн гривень, частину з яких звертали на свою користь.

Підозрюються директор вінницької філії одного з підприємств АТ "Укрзалізниця" спільно з двома своїми заступниками і головним бухгалтером.

Хід розслідування

У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та кошти. 

Накладено арешт на майно директора і головного бухгалтера, а саме нерухомість, транспортні засоби, земельну ділянку.

- передає Офіс Генерального прокурора.

Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою шляхом зловживання службовим становищем, та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Трьом підозрюваних обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу ще одному вирішується.

Нагадаємо

У 2024 році Вищий антикорсуд обирав запобіжний захід співробітнику СБУ Артему Шилу у справі махінацій на закупівлях "Укрзалізниці".

Правоохоронці викрили зловживання при закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Правоохоронці провели обшуки в магазинах "Техно їжак" у справі про ухилення від податків та контрабанду техніки. Вилучено понад 3000 одиниць техніки без документів про походження, перевіряється причетність митників.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Українська залізниця
Україна
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