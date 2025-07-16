Оформили доплат на понад 22 млн гривень: працівники філії "Укрзалізниця" підозрюються у махінаціях з коштами

Прокуратура вручила підозри директору, бухгалтеру та працівникам вінницької філії одного з підприємств АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, фігуранти протиправно нараховували "надбавки" до зарплати працівникам, які не були задіяні у роботах.

Передає УНН із посланням на Офіс Генерального прокурора.

Деталі

Відкрито кримінальне провадження щодо діяльності організованої групи представників дного з підприємств АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, спільники протиправно нараховували "надбавки" до основної зарплатні працівникам, які не були задіяні у роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших.

За понад 2 роки вони оформили таких доплат на понад 22 млн гривень, частину з яких звертали на свою користь.

Підозрюються директор вінницької філії одного з підприємств АТ "Укрзалізниця" спільно з двома своїми заступниками і головним бухгалтером.

Хід розслідування

У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та кошти.

Накладено арешт на майно директора і головного бухгалтера, а саме нерухомість, транспортні засоби, земельну ділянку. - передає Офіс Генерального прокурора.

Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою шляхом зловживання службовим становищем, та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Трьом підозрюваних обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу ще одному вирішується.

Нагадаємо

У 2024 році Вищий антикорсуд обирав запобіжний захід співробітнику СБУ Артему Шилу у справі махінацій на закупівлях "Укрзалізниці".

Правоохоронці викрили зловживання при закупівлі АТ "Укрзалізниця" продуктів харчування для забезпечення потреб держави у період воєнного стану.

Правоохоронці провели обшуки в магазинах "Техно їжак" у справі про ухилення від податків та контрабанду техніки. Вилучено понад 3000 одиниць техніки без документів про походження, перевіряється причетність митників.