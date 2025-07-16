Оформили доплат на понад 22 млн гривень: працівники філії "Укрзалізниця" підозрюються у махінаціях з коштами
Київ • УНН
Прокуратура підозрює директора, бухгалтера та працівників вінницької філії "Укрзалізниці" у розтраті 22 млн гривень. Вони протиправно нараховували "надбавки" працівникам, які не були задіяні у роботах, частину коштів привласнюючи.
Прокуратура вручила підозри директору, бухгалтеру та працівникам вінницької філії одного з підприємств АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, фігуранти протиправно нараховували "надбавки" до зарплати працівникам, які не були задіяні у роботах.
Передає УНН із посланням на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Відкрито кримінальне провадження щодо діяльності організованої групи представників дного з підприємств АТ "Укрзалізниця". За даними слідства, спільники протиправно нараховували "надбавки" до основної зарплатні працівникам, які не були задіяні у роботах, пов’язаних з рухом поїздів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших.
За понад 2 роки вони оформили таких доплат на понад 22 млн гривень, частину з яких звертали на свою користь.
Підозрюються директор вінницької філії одного з підприємств АТ "Укрзалізниця" спільно з двома своїми заступниками і головним бухгалтером.
Хід розслідування
У межах кримінального провадження проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку та кошти.
Накладено арешт на майно директора і головного бухгалтера, а саме нерухомість, транспортні засоби, земельну ділянку.
Дії підозрюваних кваліфіковано як розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою шляхом зловживання службовим становищем, та службове підроблення (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Трьом підозрюваних обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Питання щодо запобіжного заходу ще одному вирішується.
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