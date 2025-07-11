Масштабна схема ухилення від податків та контрабанди електроніки: у магазинах "Техно їжак" провели низку обшуків

В Україні викрили масштабну схему ухилення від податків та контрабанди електроніки. Правоохоронці провели низку обшуків у магазинах гаджетів та електроніки "Техно їжак", передає УНН.

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За даними Офісу Генерального прокурора, встановлено, що група осіб, які працюють під єдиною торговельною маркою одного з відомих брендів у сфері продажу комп’ютерної техніки та мобільних телефонів, свідомо поділила мережу на понад 100 підконтрольних ФОП з метою мінімізації податкових зобов’язань.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 11 липня 2025 року проведено 26 обшуків у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та організації каналів контрабанди популярної техніки. Серед вилученого під час обшуків — понад 3000 одиниць техніки відомих світових брендів, зокрема Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документи на походження яких відсутні - йдеться у повідомленні.

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Також, за даними Офісу Генпрокурора, перевіряється можлива причетність службових осіб митних органів до функціонування каналу незаконного переміщення техніки через державний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від нього.

Слідство триває. Вживаються заходи для встановлення повного кола причетних осіб та відшкодування збитків, завданих протизаконною схемою державі, резюмували прокурори.

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Контекст

Раніше журналіст Євген Плінський повідомив, що 11 липня співробітники Бюро економічної безпеки провели обшуки у магазинах гаджетів та електроніки "Техно їжак".

За його словами, правоохоронці завітали до мережі, яка займається збутом "сірої", тобто не призначеної для продажів на території нашої країни, техніки Apple.

"Обшуки ... як на складах компанії в Київській та Львівській області, так і в повʼязаних зі схемою ввезення нелегальних телефонів львівських митників", – повідомив журналіст.

За даними слідства, як пише Плінський, нелегальна техніка Apple потрапляла в Україну в т.зв. "бусах Iveco" повз увагу митниці, а потім великими партіями відправлялася поштою на мережеві склади магазинів, зокрема й склади мережі "Техно їжак", якою володіє харківський підприємець Олексій Гулий.