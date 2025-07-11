Масштабная схема уклонения от налогов и контрабанды электроники: в магазинах "Техно їжак" провели ряд обысков

В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от налогов и контрабанды электроники. Правоохранители провели ряд обысков в магазинах гаджетов и электроники "Техно їжак", передает УНН.

Детали

По данным Офиса Генерального прокурора, установлено, что группа лиц, работающих под единой торговой маркой одного из известных брендов в сфере продажи компьютерной техники и мобильных телефонов, сознательно разделила сеть на более чем 100 подконтрольных ФЛП с целью минимизации налоговых обязательств.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора 11 июля 2025 года проведено 26 обысков в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов и организации каналов контрабанды популярной техники. Среди изъятого во время обысков — более 3000 единиц техники известных мировых брендов, в частности Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документы на происхождение которых отсутствуют - говорится в сообщении.

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Также, по данным Офиса Генпрокурора, проверяется возможная причастность должностных лиц таможенных органов к функционированию канала незаконного перемещения техники через государственную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от него.

Следствие продолжается. Принимаются меры для установления полного круга причастных лиц и возмещения убытков, причиненных противозаконной схемой государству, резюмировали прокуроры.

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Контекст

Ранее журналист Евгений Плинский сообщил, что 11 июля сотрудники Бюро экономической безопасности провели обыски в магазинах гаджетов и электроники "Техно їжак".

По его словам, правоохранители посетили сеть, которая занимается сбытом "серой", то есть не предназначенной для продаж на территории нашей страны, техники Apple.

"Обыски ... как на складах компании в Киевской и Львовской области, так и у связанных со схемой ввоза нелегальных телефонов львовских таможенников", – сообщил журналист.

По данным следствия, как пишет Плинский, нелегальная техника Apple попадала в Украину в т.н. "бусах Iveco" мимо внимания таможни, а затем крупными партиями отправлялась почтой на сетевые склады магазинов, в том числе и склады сети "Техно їжак", которой владеет харьковский предприниматель Алексей Гулый.