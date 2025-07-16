Оформили доплат на более чем 22 млн гривен: сотрудники филиала "Укрзализныця" подозреваются в махинациях со средствами

Прокуратура вручила подозрения директору, бухгалтеру и сотрудникам винницкого филиала одного из предприятий АО "Укрзалізниця". По данным следствия, фигуранты противоправно начисляли "надбавки" к зарплате сотрудникам, которые не были задействованы в работах.

Передает УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Детали

Открыто уголовное производство по деятельности организованной группы представителей одного из предприятий АО "Укрзалізниця". По данным следствия, сообщники противоправно начисляли "надбавки" к основной зарплате работникам, которые не были задействованы в работах, связанных с движением поездов, обеспечением безопасности движения, бесперебойной работы компании и других.

За более чем 2 года они оформили таких доплат на более чем 22 млн гривен, часть из которых обращали в свою пользу.

Подозреваются директор винницкого филиала одного из предприятий АО "Укрзалізниця" совместно с двумя своими заместителями и главным бухгалтером.

Ход расследования

В рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и денежные средства.

Наложен арест на имущество директора и главного бухгалтера, а именно недвижимость, транспортные средства, земельный участок. - передает Офис Генерального прокурора.

Действия подозреваемых квалифицированы как растрата имущества в особо крупных размерах, совершенная организованной группой путем злоупотребления служебным положением, и служебный подлог (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Троим подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Вопрос о мере пресечения еще одному решается.

Напомним

В 2024 году Высший антикоррупционный суд избирал меру пресечения сотруднику СБУ Артему Шилу по делу махинаций на закупках "Укрзалізниці".

Правоохранители разоблачили злоупотребления при закупке АО "Укрзалізниця" продуктов питания для обеспечения потребностей государства в период военного положения.

Правоохранители провели обыски в магазинах "Техно ёж" по делу об уклонении от налогов и контрабанде техники. Изъято более 3000 единиц техники без документов о происхождении, проверяется причастность таможенников.