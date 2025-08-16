В Сиэтле воры за 90 секунд украли ювелирные изделия на 2 млн долларов

$41.450.00
48.440.00
ukenru
13:32 • 11959 просмотра
Перед визитом Зеленского в Вашингтон: лидеры "коалиции желающих" завтра проведут видеовстречу
12:47 • 18542 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
10:46 • 23211 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 27976 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 30433 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 39442 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 198498 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
15 августа, 20:15 • 185236 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
15 августа, 20:08 • 140531 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
15 августа, 19:11 • 129081 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
3м/с
35%
749мм
Популярные новости
Трамп разговаривает с Зеленским и другими лидерами - Белый дом16 августа, 06:39 • 14778 просмотра
Трамп имел долгий разговор с Зеленским на обратном рейсе с Аляски - CNN16 августа, 06:49 • 45028 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 26930 просмотра
Послы ЕС экстренно собираются после встречи Трампа и путина16 августа, 07:47 • 34563 просмотра
Взрыв на пороховом заводе в РФ: погибло 11 человек и 130 ранены Photo16 августа, 09:33 • 18927 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 288410 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 249217 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 254483 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 264529 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 344973 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 26939 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 27753 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 153952 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 232426 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 167683 просмотра
Актуальное
Таймс
Дія (сервис)
Строительство
Поезд
Хранитель

В Сиэтле воры за 90 секунд украли ювелирные изделия на 2 млн долларов

Киев • УНН

 • 1498 просмотра

В Сиэтле четверо вооруженных воров ограбили ювелирный магазин Menashe and Sons Jeweler, похитив товаров на $2 млн. Ограбление длилось всего 90 секунд, никто не пострадал.

В Сиэтле воры за 90 секунд украли ювелирные изделия на 2 млн долларов

В Сиэтле, США, группа воров похитила товаров на два миллиона долларов из семейного ювелирного магазина. Ограбление длилось всего 90 секунд. Об этом сообщает CBS, пишет УНН.

Детали

В полиции Сиэтла заявили, что получили сообщение об ограблении магазина Menashe and Sons Jeweler в Вест-Сиэтле около полудня 14 августа.

По словам правоохранителей, четверо подозреваемых в масках якобы использовали молотки, чтобы выбить запертую стеклянную дверь, а затем уничтожили шесть витрин. Происшествие попало на записи камер наблюдения внутри магазина.

Преступники были вооружены электрошокером и перцовым газом. Во время ограбления они угрожали сотрудникам магазина, но обошлось без пострадавших.   

После стремительного ограбления преступники скрылись на автомобиле. Обыск района результатов не дал. 

Сотрудники магазина уже убрали разбитое стекло и работают над полной инвентаризацией украденных вещей.  В одной из витрин было от $700 000 до $800 000 в роскошных часах Rolex, в другой — изумрудное ожерелье стоимостью $125 000. В этой же витрине хранился и платиновый бриллиант. Еще две витрины содержали большое количество золотых украшений, сообщила полиция.

В Париже у английского туриста украли часы почти за 200 тысяч евро11.08.25, 21:09 • 8915 просмотров

Ольга Розгон

Новости Мира
Ролекс
Соединённые Штаты