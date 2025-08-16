В Сиэтле воры за 90 секунд украли ювелирные изделия на 2 млн долларов

В Сиэтле, США, группа воров похитила товаров на два миллиона долларов из семейного ювелирного магазина. Ограбление длилось всего 90 секунд. Об этом сообщает CBS, пишет УНН.

Детали

В полиции Сиэтла заявили, что получили сообщение об ограблении магазина Menashe and Sons Jeweler в Вест-Сиэтле около полудня 14 августа.

По словам правоохранителей, четверо подозреваемых в масках якобы использовали молотки, чтобы выбить запертую стеклянную дверь, а затем уничтожили шесть витрин. Происшествие попало на записи камер наблюдения внутри магазина.

Преступники были вооружены электрошокером и перцовым газом. Во время ограбления они угрожали сотрудникам магазина, но обошлось без пострадавших.

После стремительного ограбления преступники скрылись на автомобиле. Обыск района результатов не дал.

Сотрудники магазина уже убрали разбитое стекло и работают над полной инвентаризацией украденных вещей. В одной из витрин было от $700 000 до $800 000 в роскошных часах Rolex, в другой — изумрудное ожерелье стоимостью $125 000. В этой же витрине хранился и платиновый бриллиант. Еще две витрины содержали большое количество золотых украшений, сообщила полиция.

