Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн

Ексклюзив
06:42 • 4104 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 19762 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 37513 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 33610 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 34059 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 60755 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 83145 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
13 лютого, 08:10 • 63502 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
13 лютого, 07:58 • 34643 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 45055 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Популярнi новини
Атака на Київщину: двоє поранених, горів приватний будинок13 лютого, 23:02 • 6160 перегляди
Шмигаль: Київ та область отримали 20 МВт розподіленої генерації, очікуються нові потужності13 лютого, 23:38 • 9964 перегляди
Одеса зазнала нічної атаки БпЛА, пошкоджено житловий будинокPhoto14 лютого, 00:04 • 5368 перегляди
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: головні акцентиVideo14 лютого, 00:46 • 4378 перегляди
Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал14 лютого, 01:57 • 4834 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 58047 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 76504 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 117753 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 26 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 10304 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 13796 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 35984 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 35878 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували в Іспанії на 2 мільйони гривень. Зловмисник виніс люксові сумки, годинник Rolex та інші коштовності.

Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн

Віллу відомої української блогерки Наталії Вуглицької, більш відомої як Candy Superstar, пограбували на 2 мільйони гривень у Іспанії. Про інцидент дівчина повідомила у своїх Instagram-stories, передає УНН.

Деталі

За словами блогерки, грабіжник вкрав багато коштовних речей загальною вартістю у 2 мільйони гривень, але зробив це настільки "професійно", що вони з чоловіком помітили, що їх пограбували, лише наступного дня.

"Поки ми ввечері сиділи на першому поверсі та розпаковували посилки, на другому хтось виносив наші речі. Сигналізація не спрацювала, бо ми ж вдома були", – зазначила блогерка.

Зранку Кенді Суперстар разом із партнером виявили, що захисний колючий дріт на їхньому паркані хтось акуратно перерізав. Піднявшись на другий поверх, пара помітила, що з гардеробної зникла частина цінних речей і прикрас.

За словами блогерки, зловмисник виніс кілька люксових сумок від Dior, Louis Vuitton, Jacquemus та Miu Miu, годинник Rolex, бездротові навушники AirPods, а також коштовне намисто й сонцезахисні окуляри.

Згодом з’ясувалися деталі того, як саме діяв зловмисник. За словами Кенді Суперстар, грабіжник переліз через огорожу, після чого, прикриваючись кущами, непомітно перетнув подвір’я. До будинку він потрапив через вікно, залишене у режимі провітрювання.

Блогерка також зазначила, що крадій діяв обережно та продумано, бо йому вдалося майже не потрапити в поле зору камер відеоспостереження.

"Звісно, ми зателефонували в поліцію. Правда, приїхала вона аж під вечір. Поліцейські все обдивилися, зафіксували і сказали наступного дня приїхати у відділок. А ще почула краєм вуха, як вони між собою говорили, що нашу віллу вже не вперше грабують", – наголосила інфлюенсерка.

У результаті дівчина повідомила, що вони з чоловіком встановили надійну охорону будинку.

"У той же день ми установили нову власну охорону, яка тепер кожен сантиметр контролює, бо до старої у власника був доступ, який він не хотів передавати, цікаво, так?" – наголосила блогерка

Нагадаємо

Інфобізнесвумен Богдана Гончарук, яка називає себе "духовним мільйонером", опинилася в центрі скандалу

Алла Кіосак

