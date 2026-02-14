Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грн

Віллу відомої української блогерки Наталії Вуглицької, більш відомої як Candy Superstar, пограбували на 2 мільйони гривень у Іспанії. Про інцидент дівчина повідомила у своїх Instagram-stories, передає УНН.

Деталі

За словами блогерки, грабіжник вкрав багато коштовних речей загальною вартістю у 2 мільйони гривень, але зробив це настільки "професійно", що вони з чоловіком помітили, що їх пограбували, лише наступного дня.

"Поки ми ввечері сиділи на першому поверсі та розпаковували посилки, на другому хтось виносив наші речі. Сигналізація не спрацювала, бо ми ж вдома були", – зазначила блогерка.

Зранку Кенді Суперстар разом із партнером виявили, що захисний колючий дріт на їхньому паркані хтось акуратно перерізав. Піднявшись на другий поверх, пара помітила, що з гардеробної зникла частина цінних речей і прикрас.

За словами блогерки, зловмисник виніс кілька люксових сумок від Dior, Louis Vuitton, Jacquemus та Miu Miu, годинник Rolex, бездротові навушники AirPods, а також коштовне намисто й сонцезахисні окуляри.

Згодом з’ясувалися деталі того, як саме діяв зловмисник. За словами Кенді Суперстар, грабіжник переліз через огорожу, після чого, прикриваючись кущами, непомітно перетнув подвір’я. До будинку він потрапив через вікно, залишене у режимі провітрювання.

Блогерка також зазначила, що крадій діяв обережно та продумано, бо йому вдалося майже не потрапити в поле зору камер відеоспостереження.

"Звісно, ми зателефонували в поліцію. Правда, приїхала вона аж під вечір. Поліцейські все обдивилися, зафіксували і сказали наступного дня приїхати у відділок. А ще почула краєм вуха, як вони між собою говорили, що нашу віллу вже не вперше грабують", – наголосила інфлюенсерка.

У результаті дівчина повідомила, що вони з чоловіком встановили надійну охорону будинку.

"У той же день ми установили нову власну охорону, яка тепер кожен сантиметр контролює, бо до старої у власника був доступ, який він не хотів передавати, цікаво, так?" – наголосила блогерка

