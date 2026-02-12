"Духовна мільйонерка" Гончарук потрапила у скандал через схеми виведення грошей з рф та білорусі

У мережі розгорівся гучний скандал навколо блогерки та інфобізнесвумен Богдани Гончарук, яка називає себе "духовним мільйонером" та продає курси "духовного розвитку". Причиною стали голосові повідомлення, де ніби вона розповідає про її схеми виведення грошей з росії та білорусі, які опублікував автор ютуб-каналу "Скібіді Тру" Максим Скибинський, передає УНН.

Хтось ще сумнівається що Гончарук – це зло? Послухайте відео, де вона самостійно зізнається в своїх діях, яким треба надавати правову оцінку - написав Скибинський у дописі в тредс прикріпивши аудіо, де ніби Богдана Гончарук детально розповідає, як отримує гроші від країни-агресора та з білорусі.

Оплата з росії та білорусі. У мене там є дві людини, яким я довіряю. У них є картки, на які я перераховую кошти їм, а потім витрачаю у росії. А з білоруської картки мені виводять гроші на молдовську. З російської карточки я також знаю, як вивести на українську – каже блогерка.

Далі вона додала: "Ну слухай, у банків взагалі немає ніяких питань. Всім байдуже. Можливо тому. що у мене є ФОП, і я плачу податки для другої групи. Тому я там у них в "зеленому списку" і вони не дивляться на картки фізичної особи. Я реально проводжу всі оплати на фізичні картки моно, приват. Тупо лише свої і все. І зразу їх виводжу, знімаю і міняю на валюту".

Богдана Гончарук також згадала знайому бухгалтерку, і зауважила, що та розповіла їй, що для того, щоб зробити запит на її рахунки, потрібна кримінальна справа, адже це – банківська таємниця.

Допис набув широкого резонансу та обурення серед користувачів Threads. На ситуацію відреагували і представники monobank та Приват-Банк.

Переслав до фінансового моніторингу. Здається, на відмову в обслуговуванні вона 100% наговорила. А хто це, взагалі? - написав Співзасновник monobank Олег Гороховський під дописом.

"ПриватБанк", також, відреагував на ситуацію, вказавши, що вже відправили всю необхідну інформацію в фінмоніторинг на перевірку.

Потім Максим Скибинський повідомив, що після публікації допису, отримав дзвінок від нібито піарника Богдани Гончарук, котрий пропонував йому "своє просування та гроші в обмін за спростування" інформації. До допису було прикріплено запис розмови.

Крім того, він стверджує, що у 2022 році, Богдана Гончарук мала комерційну співпрацю з російською блогеркою Анютою Рай.

Богдана продовжує сеанс уринотерапії для наших очей, і коментуючи голосові від 2022 року, демонструє скріни від 2024 та 2025 року. Звісно, бо в 2022 році, вона рекламувалась у росіянки Анюти Рай (фото 3) І відгук від Богдани за успішну рекламу цій Анюті Рай від 28 листопада 2022 року(фото 4) - написав Скибинський.

До того ж, Максим Скибинський стверджує, що має адресу гаманця, який блогерка "надавала ученицям для сплати в крипті", додавши, що ця інформація "передана в компетентні руки". "Впізнаєш останні транзакції?" - додав Скрибинський.

На ситуацію відреагував і народний обранець, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Якщо Богдана дійсно заробила 2 млн дол. і не сплатила податки щонайменше з 70 млн грн – це стаття 212 КК, а якщо ще й вивела кошти в країну-окупанта – тоді це ст. 111 ККУ (державна зрада).Беру ситуацію під контроль. Розбираюся. Повернуся - написав Гетманцев у дописі.

Богдана Гончаренко, в свою чергу написала Гетманцеву про намір до відкритого діалогу та готовності до відкритої перевірки.

Скріншот з повідомленням опублікував Максим Скибинський, додавши, що готує список ФОПів та особистих карток на які сплачували її учениці за навчання.

Поки Богдана пише Гетманцеву, яка вона чесна, я сьогодні підготую список усіх ФОПів та особистих карток на які сплачували її учениці за навчання. Список буде довгий - наголосив Скибинський.

Нагадаємо

Українська блогерка Богдана Гончарук у своєму блозі жартома повідомила своїм підписникам, що її медитації нібито сприяли формуванню мирного плану, який прийняла адміністрація президента.