Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

"Духовная миллионерша" Гончарук попала в скандал из-за схем вывода денег из рф и беларуси

Киев • УНН

 • 394 просмотра

Инфобизнесвумен Богдана Гончарук, называющая себя "духовным миллионером", оказалась в центре скандала. Ее обвиняют в выводе средств из россии и беларуси, что вызвало реакцию Monobank, ПриватБанка и народного депутата Даниила Гетманцева.

"Духовная миллионерша" Гончарук попала в скандал из-за схем вывода денег из рф и беларуси

В сети разгорелся громкий скандал вокруг блогерши и инфобизнесвумен Богданы Гончарук, которая называет себя "духовным миллионером" и продает курсы "духовного развития". Причиной стали голосовые сообщения, где якобы она рассказывает о ее схемах вывода денег из россии и беларуси, которые опубликовал автор ютуб-канала "Скибиди Тру" Максим Скибинский, передает УНН.

Кто-то еще сомневается, что Гончарук – это зло? Послушайте видео, где она самостоятельно признается в своих действиях, которым нужно давать правовую оценку 

- написал Скибинский в сообщении в тредс, прикрепив аудио, где якобы Богдана Гончарук подробно рассказывает, как получает деньги от страны-агрессора и из беларуси.

Оплата из россии и беларуси. У меня там есть два человека, которым я доверяю. У них есть карточки, на которые я перечисляю средства им, а потом трачу в россии. А с белорусской карточки мне выводят деньги на молдавскую. С российской карточки я также знаю, как вывести на украинскую 

– говорит блогерша.

Далее она добавила: "Ну слушай, у банков вообще нет никаких вопросов. Всем безразлично. Возможно потому, что у меня есть ФОП, и я плачу налоги для второй группы. Поэтому я там у них в "зеленом списке" и они не смотрят на карточки физического лица. Я реально провожу все оплаты на физические карточки моно, приват. Тупо только свои и все. И сразу их вывожу, снимаю и меняю на валюту".

Богдана Гончарук также упомянула знакомую бухгалтершу и отметила, что та рассказала ей, что  для того, чтобы сделать запрос на ее счета, нужно уголовное дело, ведь это – банковская тайна.

Сообщение вызвало широкий резонанс и возмущение среди пользователей Threads. На ситуацию отреагировали и представители monobank и Приват-Банк.

Переслал в финансовый мониторинг. Кажется, на отказ в обслуживании она 100% наговорила. А кто это, вообще? 

- написал Сооснователь monobank Олег Гороховский под сообщением.

"ПриватБанк" также отреагировал на ситуацию, указав, что уже отправили всю необходимую информацию в финмониторинг на проверку.

Затем Максим Скибинский сообщил, что после публикации сообщения получил звонок от якобы пиарщика Богданы Гончарук, который предлагал ему "свое продвижение и деньги в обмен за опровержение" информации. К сообщению была прикреплена запись разговора.

Кроме того, он утверждает, что в 2022 году Богдана Гончарук имела коммерческое сотрудничество с российской блогершей Анютой Рай.

Богдана продолжает сеанс уринотерапии для наших глаз, и комментируя голосовые от 2022 года, демонстрирует скрины от 2024 и 2025 года. Конечно, потому что в 2022 году она рекламировалась у россиянки Анюты Рай (фото 3) И отзыв от Богданы за успешную рекламу этой Анюте Рай от 28 ноября 2022 года (фото 4) 

- написал Скибинский.

К тому же, Максим Скибинский утверждает, что имеет адрес кошелька, который блогерша "предоставляла ученицам для оплаты в крипте", добавив, что эта информация "передана в компетентные руки". "Узнаешь последние транзакции?" - добавил Скибинский.

На ситуацию отреагировал и  народный избранник, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Если Богдана действительно заработала 2 млн долл. и не уплатила налоги как минимум с 70 млн грн – это статья 212 УК, а если еще и вывела средства в страну-оккупанта – тогда это ст. 111 УКУ (государственная измена).Беру ситуацию под контроль. Разбираюсь. Вернусь 

- написал Гетманцев в сообщении.

Богдана Гончаренко, в свою очередь, написала Гетманцеву о намерении к открытому диалогу и готовности к открытой проверке.

Скриншот с сообщением опубликовал  Максим Скибинский, добавив, что готовит список ФОПов и личных карточек, на которые платили ее ученицы за обучение.

Пока Богдана пишет Гетманцеву, какая она честная, я сегодня подготовлю список всех  ФОПов и личных карточек, на которые платили ее ученицы за обучение. Список будет длинный 

- подчеркнул Скибинский.

Напомним

Украинская блогерша Богдана Гончарук в своем блоге в шутку сообщила своим подписчикам, что ее медитации якобы способствовали формированию мирного плана, который приняла администрация президента. 

Алла Киосак

