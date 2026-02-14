Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грн

Виллу известной украинской блогерши Натальи Углицкой, более известной как Candy Superstar, ограбили на 2 миллиона гривен в Испании. Об инциденте девушка сообщила в своих Instagram-stories, передает УНН.

По словам блогерши, грабитель украл много ценных вещей общей стоимостью в 2 миллиона гривен, но сделал это настолько "профессионально", что они с мужем заметили, что их ограбили, только на следующий день.

"Пока мы вечером сидели на первом этаже и распаковывали посылки, на втором кто-то выносил наши вещи. Сигнализация не сработала, потому что мы же дома были", – отметила блогерша.

Утром Кэнди Суперстар вместе с партнером обнаружили, что защитная колючая проволока на их заборе кто-то аккуратно перерезал. Поднявшись на второй этаж, пара заметила, что из гардеробной исчезла часть ценных вещей и украшений.

По словам блогерши, злоумышленник вынес несколько люксовых сумок от Dior, Louis Vuitton, Jacquemus и Miu Miu, часы Rolex, беспроводные наушники AirPods, а также дорогое ожерелье и солнцезащитные очки.

Впоследствии выяснились детали того, как именно действовал злоумышленник. По словам Кэнди Суперстар, грабитель перелез через ограждение, после чего, прикрываясь кустами, незаметно пересек двор. В дом он попал через окно, оставленное в режиме проветривания.

Блогерша также отметила, что вор действовал осторожно и продуманно, потому что ему удалось почти не попасть в поле зрения камер видеонаблюдения.

"Конечно, мы позвонили в полицию. Правда, приехала она аж под вечер. Полицейские все осмотрели, зафиксировали и сказали на следующий день приехать в участок. А еще услышала краем уха, как они между собой говорили, что нашу виллу уже не впервые грабят", – подчеркнула инфлюенсерша.

В результате девушка сообщила, что они с мужем установили надежную охрану дома.

"В тот же день мы установили новую собственную охрану, которая теперь каждый сантиметр контролирует, потому что к старой у владельца был доступ, который он не хотел передавать, интересно, да?" – подчеркнула блогерша

