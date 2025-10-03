Годинник, що переплив Ла-Манш: історичний Rolex Мерседес Ґляйтц виставлять на аукціон за $1,3 млн

Годинник, що став символом інновацій і витривалості, виставляють на торги: Rolex Oyster, який майже століття тому носила перша британка, що переплила Ла-Манш — Мерседес Ґляйтц, — може піти з молотка за понад $1,3 мільйона на аукціоні Sotheby’s у Женеві. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними аукціонного дому, Rolex Oyster Мерседес Ґляйтц може принести понад 1,3 мільйона доларів на торгах 9 листопада в Женеві. Цей годинник вважається першим у світі практичним водонепроникним наручним годинником і допоміг утвердити репутацію швейцарської компанії як виробника стильних та інноваційних виробів.

Його нинішній власник — приватний колекціонер, ім’я якого не розкривається — придбав годинник у 2000 році на торгах за 17 000 фунтів стерлінгів (22 850 доларів) як частину спадщини Ґляйтц.

Після того, як Ґляйтц скористалася годинником, Rolex "гучно заявила світу, що відкрила і запатентувала найважливіший винахід для наручного годинника - сказав Сем Гайнс, голова годинникового напрямку Sotheby’s.

Мерседес Ґляйтц, яка працювала друкаркою в Лондоні, успішно переплила Ла-Манш 7 жовтня 1927 року, але її досягнення було затьмарене суперницею, яка згодом виявилася шахрайкою. Щоб підтвердити своє досягнення, Ґляйтц погодилася на повторне запливання, яке преса охрестила "запливом для реабілітації". Минулого року про це було знято фільм під такою ж назвою.

Перед другим запливом засновник Rolex Ганс Вілсдорф побачив у цьому можливість для промоції. Він подарував Ґляйтц годинник із 9-каратного жовтого золота з водонепроникним корпусом Oyster, який вона носила на шиї на стрічці.

Хоча через погану погоду вона припинила заплив після понад 10 годин у воді, годинник залишився в ідеальному робочому стані. Це стало початком історії рекламних кампаній компанії Rolex і спонсорства видатних спортсменів, таких як Джек Ніклаус (гольф), Роджер Федерер (теніс) та Едмунд Хілларі (альпінізм).

Ця подія сформувала та визначила всю маркетингову стратегію бренду — як Rolex інвестує у професіоналів, спортсменів і публічних осіб - зазначив Гайнс.

Хоча Гайнс не виключає, що сам Rolex може викупити годинник через його історичне значення, він вважає, що приватних колекціонерів може привабити сама історія. Як приклад він навів нещодавній продаж оригінальної сумки Birkin, створеної для покійної співачки й актриси Джейн Біркін.

Однак після стрімкого зростання у 2021 — на початку 2022 року, ціни на найбажаніші моделі Rolex, Patek Philippe та Audemars Piguet на вторинному ринку різко впали в 2023‑му, коли спекулятивні купівлі зменшилися. Хоча попит почав відновлюватися, ціни все ще не досягли рівня колекційного ажіотажу епохи Covid.

Компанія Rolex із Женеви розпочала рік зі збільшення цін до 8% на деякі моделі з дорогоцінних металів. Швейцарські виробники годинників також стикаються зі зростанням цін на золото та 39% митом, яке США накладають на імпорт із Швейцарії — найвище серед розвинених країн.

