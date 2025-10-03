Часы, переплывшие Ла-Манш: исторический Rolex Мерседес Гляйтц выставят на аукцион за $1,3 млн

Часы, ставшие символом инноваций и выносливости, выставляются на торги: Rolex Oyster, которые почти столетие назад носила первая британка, переплывшая Ла-Манш — Мерседес Гляйтц, — могут уйти с молотка за более чем $1,3 миллиона на аукционе Sotheby’s в Женеве. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

По данным аукционного дома, Rolex Oyster Мерседес Гляйтц может принести более 1,3 миллиона долларов на торгах 9 ноября в Женеве. Эти часы считаются первыми в мире практичными водонепроницаемыми наручными часами и помогли утвердить репутацию швейцарской компании как производителя стильных и инновационных изделий.

Их нынешний владелец — частный коллекционер, имя которого не раскрывается — приобрел часы в 2000 году на торгах за 17 000 фунтов стерлингов (22 850 долларов) как часть наследства Гляйтц.

После того, как Гляйтц воспользовалась часами, Rolex "громко заявила миру, что открыла и запатентовала важнейшее изобретение для наручных часов - сказал Сэм Хайнс, глава часового направления Sotheby’s.

Мерседес Гляйтц, работавшая машинисткой в Лондоне, успешно переплыла Ла-Манш 7 октября 1927 года, но ее достижение было омрачено соперницей, которая впоследствии оказалась мошенницей. Чтобы подтвердить свое достижение, Гляйтц согласилась на повторный заплыв, который пресса окрестила "заплывом для реабилитации". В прошлом году об этом был снят фильм под таким же названием.

Перед вторым заплывом основатель Rolex Ганс Вилсдорф увидел в этом возможность для продвижения. Он подарил Гляйтц часы из 9-каратного желтого золота с водонепроницаемым корпусом Oyster, которые она носила на шее на ленте.

Хотя из-за плохой погоды она прекратила заплыв после более чем 10 часов в воде, часы остались в идеальном рабочем состоянии. Это стало началом истории рекламных кампаний компании Rolex и спонсорства выдающихся спортсменов, таких как Джек Никлаус (гольф), Роджер Федерер (теннис) и Эдмунд Хиллари (альпинизм).

Это событие сформировало и определило всю маркетинговую стратегию бренда — как Rolex инвестирует в профессионалов, спортсменов и публичных лиц - отметил Хайнс.

Хотя Хайнс не исключает, что сам Rolex может выкупить часы из-за их исторического значения, он считает, что частных коллекционеров может привлечь сама история. В качестве примера он привел недавнюю продажу оригинальной сумки Birkin, созданной для покойной певицы и актрисы Джейн Биркин.

Однако после стремительного роста в 2021 — начале 2022 года, цены на самые желанные модели Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet на вторичном рынке резко упали в 2023‑м, когда спекулятивные покупки уменьшились. Хотя спрос начал восстанавливаться, цены все еще не достигли уровня коллекционного ажиотажа эпохи Covid.

Компания Rolex из Женевы начала год с увеличения цен до 8% на некоторые модели из драгоценных металлов. Швейцарские производители часов также сталкиваются с ростом цен на золото и 39% пошлиной, которую США налагают на импорт из Швейцарии — самой высокой среди развитых стран.

