Эксклюзив
09:02
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
08:00
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - Зеленский
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 3518 просмотра
Часы, переплывшие Ла-Манш: исторический Rolex Мерседес Гляйтц выставят на аукцион за $1,3 млн

Киев • УНН

 778 просмотра

Часы Rolex Oyster, принадлежавшие первой британке, переплывшей Ла-Манш, Мерседес Гляйтц, выставят на аукцион Sotheby's в Женеве. Ожидается, что их продадут более чем за 1,3 миллиона долларов.

Часы, переплывшие Ла-Манш: исторический Rolex Мерседес Гляйтц выставят на аукцион за $1,3 млн

Часы, ставшие символом инноваций и выносливости, выставляются на торги: Rolex Oyster, которые почти столетие назад носила первая британка, переплывшая Ла-Манш — Мерседес Гляйтц, — могут уйти с молотка за более чем $1,3 миллиона на аукционе Sotheby’s в Женеве. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным аукционного дома, Rolex Oyster Мерседес Гляйтц может принести более 1,3 миллиона долларов на торгах 9 ноября в Женеве. Эти часы считаются первыми в мире практичными водонепроницаемыми наручными часами и помогли утвердить репутацию швейцарской компании как производителя стильных и инновационных изделий.

Их нынешний владелец — частный коллекционер, имя которого не раскрывается — приобрел часы в 2000 году на торгах за 17 000 фунтов стерлингов (22 850 долларов) как часть наследства Гляйтц.

После того, как Гляйтц воспользовалась часами, Rolex "громко заявила миру, что открыла и запатентовала важнейшее изобретение для наручных часов

- сказал Сэм Хайнс, глава часового направления Sotheby’s.

Мерседес Гляйтц, работавшая машинисткой в Лондоне, успешно переплыла Ла-Манш 7 октября 1927 года, но ее достижение было омрачено соперницей, которая впоследствии оказалась мошенницей. Чтобы подтвердить свое достижение, Гляйтц согласилась на повторный заплыв, который пресса окрестила "заплывом для реабилитации". В прошлом году об этом был снят фильм под таким же названием.

Перед вторым заплывом основатель Rolex Ганс Вилсдорф увидел в этом возможность для продвижения. Он подарил Гляйтц часы из 9-каратного желтого золота с водонепроницаемым корпусом Oyster, которые она носила на шее на ленте.

Хотя из-за плохой погоды она прекратила заплыв после более чем 10 часов в воде, часы остались в идеальном рабочем состоянии. Это стало началом истории рекламных кампаний компании Rolex и спонсорства выдающихся спортсменов, таких как Джек Никлаус (гольф), Роджер Федерер (теннис) и Эдмунд Хиллари (альпинизм).

Это событие сформировало и определило всю маркетинговую стратегию бренда — как Rolex инвестирует в профессионалов, спортсменов и публичных лиц

- отметил Хайнс.

Хотя Хайнс не исключает, что сам Rolex может выкупить часы из-за их исторического значения, он считает, что частных коллекционеров может привлечь сама история. В качестве примера он привел недавнюю продажу оригинальной сумки Birkin, созданной для покойной певицы и актрисы Джейн Биркин.

Однако после стремительного роста в 2021 — начале 2022 года, цены на самые желанные модели Rolex, Patek Philippe и Audemars Piguet на вторичном рынке резко упали в 2023‑м, когда спекулятивные покупки уменьшились. Хотя спрос начал восстанавливаться, цены все еще не достигли уровня коллекционного ажиотажа эпохи Covid.

Компания Rolex из Женевы начала год с увеличения цен до 8% на некоторые модели из драгоценных металлов. Швейцарские производители часов также сталкиваются с ростом цен на золото и 39% пошлиной, которую США налагают на импорт из Швейцарии — самой высокой среди развитых стран.

Продажа меча Дарта Вейдера на аукционе: озвучена невероятная цена за данный артефакт05.09.25, 13:07 • 6392 просмотра

Ольга Розгон

Новости Мира
Женева
Ролекс
Bloomberg L.P.
Швейцария
Соединённые Штаты
Лондон