Cartier та Rolex: на кордоні виявили багатомільйонну контрабанду елітних годинників
Київ • УНН
У пункті пропуску "Краківець - Корчова" 20-річна львів'янка обрала "зелений коридор", але митники виявили в багажнику 8 годинників Cartier та Rolex. Орієнтовна вартість товарів становить 4,1 млн гривень, складено протокол про порушення митних правил.
20-річна львів’янка намагалася ввезти у багажнику свого авто 8 наручних годинників брендів Cartier та Rolex на загальну суму 4,1 млн гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.
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У пункті пропуску "Краківець - Корчова" прибув легковий автомобіль Lexus із Республіки Польща. Водійка, 20-річна львів’янка, обрала смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор". Однак під час огляду працівники митниці виявили у багажному відділенні 8 наручних годинників брендів Cartier та Rolex
Орієнтовна вартість вилучених товарів становить 4,1 млн гривень. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.
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