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Cartier та Rolex: на кордоні виявили багатомільйонну контрабанду елітних годинників

Київ • УНН

 • 1904 перегляди

У пункті пропуску "Краківець - Корчова" 20-річна львів'янка обрала "зелений коридор", але митники виявили в багажнику 8 годинників Cartier та Rolex. Орієнтовна вартість товарів становить 4,1 млн гривень, складено протокол про порушення митних правил.

Cartier та Rolex: на кордоні виявили багатомільйонну контрабанду елітних годинників

20-річна львів’янка намагалася ввезти у багажнику свого авто 8 наручних годинників брендів Cartier та Rolex на загальну суму 4,1 млн гривень. Про це повідомляє Державна митна служба України, пише УНН.

Деталі 

У пункті пропуску "Краківець - Корчова" прибув легковий автомобіль Lexus із Республіки Польща. Водійка, 20-річна львів’янка, обрала смугу спрощеного митного контролю "зелений коридор". Однак під час огляду працівники митниці виявили у багажному відділенні 8 наручних годинників брендів Cartier та Rolex

- йдеться у повідомленні. 

Орієнтовна вартість вилучених товарів становить 4,1 млн гривень. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Нагадаємо 

Київські митники передали музею історії Овруччини три крем’яні нуклеуси — давні заготовки для виготовлення кам’яних знарядь, датовані VI тисячоліттям до н.е. Артефакти виявили під час митного контролю міжнародного поштового відправлення, яке прямувало з Кривого Рогу до США. 

Павло Башинський

Кримінал
Бренд
Державна митна служба України
Rolex
Сполучені Штати Америки
Кривий Ріг
Львів
Київ
Польща