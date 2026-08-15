Cartier и Rolex: на границе выявили многомиллионную контрабанду элитных часов

$44.7051.55
ukenru
Эксклюзив
12:05 • 11673 просмотра
Укусила пчела: как отличить обычный отёк от аллергической реакции и когда нужна помощь
10:55 • 17275 просмотра
Европа работает над собственным форматом переговоров о мире в Украине на фоне опасений из-за Трампа - NYT
10:00 • 17774 просмотра
В Киеве попрощались с семьёй, погибшей из-за удара рф по ПуховкеPhoto
09:31 • 22548 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение
08:52 • 18014 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не толькоVideo
15 августа, 07:20 • 28681 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина
14 августа, 20:59 • 94716 просмотра
Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров РоссииPhoto
14 августа, 19:13 • 60128 просмотра
"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением КоновальцемVideo
14 августа, 17:29 • 36779 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
14 августа, 17:07 • 33359 просмотра
российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
1м/с
34%
749мм
Популярные новости
российские беспилотники убили трехмесячного ребенка в Марганце Днепропетровской области15 августа, 03:39 • 6298 просмотра
Путин пытается объединить россиян идеей войны против Украины перед выборами — ISW15 августа, 04:15 • 10173 просмотра
Трамп: "Я очень скоро объявлю Ормузский пролив территорией США"15 августа, 04:31 • 3722 просмотра
Кремль развернул кампанию против законности международных санкций — ЦПД15 августа, 05:03 • 5154 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 18255 просмотра
публикации
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 09:31 • 22567 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 28695 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 36844 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 41097 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 47594 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джефф Безос
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Индонезия
Запорожская область
Село
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 18311 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 60656 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 56772 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 74180 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 68267 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Фокс Ньюс
Facebook
The New York Times
Старлинк

Cartier и Rolex: на границе выявили многомиллионную контрабанду элитных часов

Киев • УНН

 • 962 просмотра

В пункте пропуска «Краковец — Корчова» 20-летняя львовянка выбрала «зелёный коридор», однако таможенники обнаружили в багажнике 8 часов Cartier и Rolex. Ориентировочная стоимость товаров составляет 4,1 млн гривен, составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Cartier и Rolex: на границе выявили многомиллионную контрабанду элитных часов

20-летняя львовянка пыталась ввезти в багажнике своего автомобиля 8 наручных часов брендов Cartier и Rolex на общую сумму 4,1 млн гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.

Детали 

В пункт пропуска "Краковец — Корчова" прибыл легковой автомобиль Lexus из Республики Польша. Водительница, 20-летняя львовянка, выбрала полосу упрощённого таможенного контроля "зелёный коридор". Однако во время осмотра сотрудники таможни обнаружили в багажном отделении 8 наручных часов брендов Cartier и Rolex

— говорится в сообщении. 

Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет 4,1 млн гривен. По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Напомним 

Киевские таможенники передали музею истории Овруччины три кремнёвых нуклеуса — древние заготовки для изготовления каменных орудий, датированные VI тысячелетием до н. э. Артефакты обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое следовало из Кривого Рога в США. 

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Бренд
Государственная таможенная служба Украины
Ролекс
Соединённые Штаты
Кривой Рог
Львов
Киев
Польша