Cartier и Rolex: на границе выявили многомиллионную контрабанду элитных часов
Киев • УНН
В пункте пропуска «Краковец — Корчова» 20-летняя львовянка выбрала «зелёный коридор», однако таможенники обнаружили в багажнике 8 часов Cartier и Rolex. Ориентировочная стоимость товаров составляет 4,1 млн гривен, составлен протокол о нарушении таможенных правил.
20-летняя львовянка пыталась ввезти в багажнике своего автомобиля 8 наручных часов брендов Cartier и Rolex на общую сумму 4,1 млн гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, пишет УНН.
Детали
В пункт пропуска "Краковец — Корчова" прибыл легковой автомобиль Lexus из Республики Польша. Водительница, 20-летняя львовянка, выбрала полосу упрощённого таможенного контроля "зелёный коридор". Однако во время осмотра сотрудники таможни обнаружили в багажном отделении 8 наручных часов брендов Cartier и Rolex
Ориентировочная стоимость изъятых товаров составляет 4,1 млн гривен. По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.
Напомним
Киевские таможенники передали музею истории Овруччины три кремнёвых нуклеуса — древние заготовки для изготовления каменных орудий, датированные VI тысячелетием до н. э. Артефакты обнаружили во время таможенного контроля международного почтового отправления, которое следовало из Кривого Рога в США.