Rolex, Hermes, Chanel: буковинець намагався ввезти елітні товари на 6 млн грн без декларування

Житель Чернівецької області, намагався провезти з Румунії через пункт пропуску "Порубне – Сірет" елітні товари на суму понад 6 мільйонів гривень. Він скористався "зеленим коридором", однак під час перевірки прикордонники виявили незадекларовану брендовану продукцію. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.

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Зазначається, що у пункт пропуску "Порубне – Сірет" з Румунії в’їхав мікроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER, за кермом якого перебував 26-річний мешканець Чернівецької області.

Чоловік обрав смугу спрощеного митного контролю — "зелений коридор", чим заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Однак візуальний огляд транспортного засобу викликав у працівників Держмитслужби підозру щодо наявності товарів, які можуть перевищувати неоподатковувану норму для ввезення в Україну. Тож автомобіль було направлено на поглиблений огляд.

У результаті в салоні авто та багажному відділенні митники виявили партію дороговартісних товарів, що переміщувались без ознак приховування:

взуття: Chanel, Hermès, Loro Piana, MIU MIU, Dior, Nike;

сумки: GOYARD, MIU MIU;

годинники: Rolex, Chanel;

окуляри: Cartier;

ювелірні прикраси: Hermès, Chanel, D&G;

парфумована вода Hermès, Givenchy, Burberry та інша косметика.

За попередньою оцінкою, орієнтовна вартість виявлених товарів складає понад 6 млн гривень.

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