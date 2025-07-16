Rolex, Hermes, Chanel: буковинець намагався ввезти елітні товари на 6 млн грн без декларування
Київ • УНН
26-річний мешканець Чернівецької області намагався ввезти з Румунії через пункт пропуску "Порубне – Сірет" партію елітних товарів на понад 6 млн гривень. Чоловік обрав "зелений коридор", але під час огляду виявили незадекларовані брендові речі.
Житель Чернівецької області, намагався провезти з Румунії через пункт пропуску "Порубне – Сірет" елітні товари на суму понад 6 мільйонів гривень. Він скористався "зеленим коридором", однак під час перевірки прикордонники виявили незадекларовану брендовану продукцію. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.
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Зазначається, що у пункт пропуску "Порубне – Сірет" з Румунії в’їхав мікроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER, за кермом якого перебував 26-річний мешканець Чернівецької області.
Чоловік обрав смугу спрощеного митного контролю — "зелений коридор", чим заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.
Однак візуальний огляд транспортного засобу викликав у працівників Держмитслужби підозру щодо наявності товарів, які можуть перевищувати неоподатковувану норму для ввезення в Україну. Тож автомобіль було направлено на поглиблений огляд.
У результаті в салоні авто та багажному відділенні митники виявили партію дороговартісних товарів, що переміщувались без ознак приховування:
- взуття: Chanel, Hermès, Loro Piana, MIU MIU, Dior, Nike;
- сумки: GOYARD, MIU MIU;
- годинники: Rolex, Chanel;
- окуляри: Cartier;
- ювелірні прикраси: Hermès, Chanel, D&G;
- парфумована вода Hermès, Givenchy, Burberry та інша косметика.
За попередньою оцінкою, орієнтовна вартість виявлених товарів складає понад 6 млн гривень.
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