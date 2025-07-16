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Rolex, Hermes, Chanel: буковинець намагався ввезти елітні товари на 6 млн грн без декларування

Київ • УНН

 • 664 перегляди

26-річний мешканець Чернівецької області намагався ввезти з Румунії через пункт пропуску "Порубне – Сірет" партію елітних товарів на понад 6 млн гривень. Чоловік обрав "зелений коридор", але під час огляду виявили незадекларовані брендові речі.

Rolex, Hermes, Chanel: буковинець намагався ввезти елітні товари на 6 млн грн без декларування

Житель Чернівецької області, намагався провезти з Румунії через пункт пропуску "Порубне – Сірет" елітні товари на суму понад 6 мільйонів гривень. Він скористався "зеленим коридором", однак під час перевірки прикордонники виявили незадекларовану брендовану продукцію. Про це повідомляє Державна митна служба, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що у пункт пропуску "Порубне – Сірет" з Румунії в’їхав мікроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER, за кермом якого перебував 26-річний мешканець Чернівецької області.

Чоловік обрав смугу спрощеного митного контролю — "зелений коридор", чим заявив, що переміщувані ним товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.

Однак візуальний огляд транспортного засобу викликав у працівників Держмитслужби підозру щодо наявності товарів, які можуть перевищувати неоподатковувану норму для ввезення в Україну. Тож автомобіль було направлено на поглиблений огляд.

У результаті в салоні авто та багажному відділенні митники виявили партію дороговартісних товарів, що переміщувались без ознак приховування:

  • взуття: Chanel, Hermès, Loro Piana, MIU MIU, Dior, Nike;
    • сумки: GOYARD, MIU MIU;
      • годинники: Rolex, Chanel;
        • окуляри: Cartier;
          •  ювелірні прикраси: Hermès, Chanel, D&G;
            • парфумована вода Hermès, Givenchy, Burberry та інша косметика.

              За попередньою оцінкою, орієнтовна вартість виявлених товарів складає понад 6 млн гривень.

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              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Кримінал та НП
              Чернівецька область
              Rolex
              Україна
              Tesla
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