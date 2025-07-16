Rolex, Hermes, Chanel: буковинец пытался ввезти элитные товары на 6 млн грн без декларирования
Киев • УНН
26-летний житель Черновицкой области пытался ввезти из Румынии через пункт пропуска "Порубное – Сирет" партию элитных товаров на более чем 6 млн гривен. Мужчина выбрал "зеленый коридор", но во время осмотра обнаружили незадекларированные брендовые вещи.
Житель Черновицкой области пытался провезти из Румынии через пункт пропуска "Порубное – Сирет" элитные товары на сумму более 6 миллионов гривен. Он воспользовался "зеленым коридором", однако во время проверки пограничники обнаружили незадекларированную брендированную продукцию. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в пункт пропуска "Порубное – Сирет" из Румынии въехал микроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER, за рулем которого находился 26-летний житель Черновицкой области.
Мужчина выбрал полосу упрощенного таможенного контроля — "зеленый коридор", чем заявил, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами.
Однако визуальный осмотр транспортного средства вызвал у работников Гостаможслужбы подозрение относительно наличия товаров, которые могут превышать необлагаемую норму для ввоза в Украину. Поэтому автомобиль был направлен на углубленный осмотр.
В результате в салоне авто и багажном отделении таможенники обнаружили партию дорогостоящих товаров, перемещавшихся без признаков сокрытия:
- обувь: Chanel, Hermès, Loro Piana, MIU MIU, Dior, Nike;
- сумки: GOYARD, MIU MIU;
- часы: Rolex, Chanel;
- очки: Cartier;
- ювелирные украшения: Hermès, Chanel, D&G;
- парфюмированная вода Hermès, Givenchy, Burberry и другая косметика.
По предварительной оценке, ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет более 6 млн гривен.
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