Rolex, Hermes, Chanel: буковинец пытался ввезти элитные товары на 6 млн грн без декларирования

Житель Черновицкой области пытался провезти из Румынии через пункт пропуска "Порубное – Сирет" элитные товары на сумму более 6 миллионов гривен. Он воспользовался "зеленым коридором", однако во время проверки пограничники обнаружили незадекларированную брендированную продукцию. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в пункт пропуска "Порубное – Сирет" из Румынии въехал микроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER, за рулем которого находился 26-летний житель Черновицкой области.

Мужчина выбрал полосу упрощенного таможенного контроля — "зеленый коридор", чем заявил, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами.

Однако визуальный осмотр транспортного средства вызвал у работников Гостаможслужбы подозрение относительно наличия товаров, которые могут превышать необлагаемую норму для ввоза в Украину. Поэтому автомобиль был направлен на углубленный осмотр.

В результате в салоне авто и багажном отделении таможенники обнаружили партию дорогостоящих товаров, перемещавшихся без признаков сокрытия:

обувь: Chanel, Hermès, Loro Piana, MIU MIU, Dior, Nike;

сумки: GOYARD, MIU MIU;

часы: Rolex, Chanel;

очки: Cartier;

ювелирные украшения: Hermès, Chanel, D&G;

парфюмированная вода Hermès, Givenchy, Burberry и другая косметика.

По предварительной оценке, ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет более 6 млн гривен.

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