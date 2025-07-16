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Rolex, Hermes, Chanel: буковинец пытался ввезти элитные товары на 6 млн грн без декларирования

Киев • УНН

 • 174 просмотра

26-летний житель Черновицкой области пытался ввезти из Румынии через пункт пропуска "Порубное – Сирет" партию элитных товаров на более чем 6 млн гривен. Мужчина выбрал "зеленый коридор", но во время осмотра обнаружили незадекларированные брендовые вещи.

Rolex, Hermes, Chanel: буковинец пытался ввезти элитные товары на 6 млн грн без декларирования

Житель Черновицкой области пытался провезти из Румынии через пункт пропуска "Порубное – Сирет" элитные товары на сумму более 6 миллионов гривен. Он воспользовался "зеленым коридором", однако во время проверки пограничники обнаружили незадекларированную брендированную продукцию. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в пункт пропуска "Порубное – Сирет" из Румынии въехал микроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER, за рулем которого находился 26-летний житель Черновицкой области.

Мужчина выбрал полосу упрощенного таможенного контроля — "зеленый коридор", чем заявил, что перемещаемые им товары не подлежат письменному декларированию и налогообложению таможенными платежами.

Однако визуальный осмотр транспортного средства вызвал у работников Гостаможслужбы подозрение относительно наличия товаров, которые могут превышать необлагаемую норму для ввоза в Украину. Поэтому автомобиль был направлен на углубленный осмотр.

В результате в салоне авто и багажном отделении таможенники обнаружили партию дорогостоящих товаров, перемещавшихся без признаков сокрытия:

  • обувь: Chanel, Hermès, Loro Piana, MIU MIU, Dior, Nike;
    • сумки: GOYARD, MIU MIU;
      • часы: Rolex, Chanel;
        • очки: Cartier;
          •  ювелирные украшения: Hermès, Chanel, D&G;
            • парфюмированная вода Hermès, Givenchy, Burberry и другая косметика.

              По предварительной оценке, ориентировочная стоимость обнаруженных товаров составляет более 6 млн гривен.

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              Ольга Розгон

              Ольга Розгон

              Криминал и ЧП
              Черновицкая область
              Ролекс
              Украина
              Tesla
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