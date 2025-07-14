Прикарпатец пытался провезти 205 кг парфюмерных концентратов на 800 тыс. гривен

Таможенники на пункте пропуска "Краковец–Корчова" обнаружили в микроавтобусе 205 килограммов парфюмерных концентратов швейцарского производства. Водитель, управлявший транспортным средством, воспользовался "зеленым коридором", однако не задекларировал товар стоимостью более 800 тысяч гривен. Об этом сообщает Государственная таможенная служба, пишет УНН.

Детали

В пункт пропуска "Краковец–Корчова" прибыл микроавтобус MERCEDES-BENZ SPRINTER под управлением 25-летнего жителя Прикарпатья.

Водитель возвращался в Украину из Германии и для прохождения таможенного контроля выбрал полосу "зеленый коридор". Она предназначена для перемещения товаров, не подлежащих обязательному декларированию и налогообложению таможенными платежами - говорится в сообщении.

Однако во время осмотра авто работники таможни обнаружили 205 кг концентратов для изготовления парфюмерии швейцарского производства. Жидкости фирмы LUZI перевозили в 41 металлической банке весом 5 кг. Ориентировочная стоимость товаров - более 800 тысяч гривен.

По данному факту составлен административный протокол, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ — недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины гражданами.

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