Швейцарські депутати вимагають перевірити, чи були подарунки Трампу порушенням антикорупційного закону

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Парламентарі Швейцарії звернулися до прокуратури, вимагаючи з'ясувати, чи не порушили подарунки Дональду Трампу від бізнес-лідерів антикорупційне законодавство. Це сталося після укладення вигідної тарифної угоди між країнами.

Швейцарські депутати вимагають перевірити, чи були подарунки Трампу порушенням антикорупційного закону

Швейцарські парламентарі звернулися до прокуратури з вимогою з’ясувати, чи могли подарунки, які бізнес-лідери їхньої країни вручили Дональду Трампу під час зустрічі у Білому домі, порушувати норми антикорупційного законодавства. Після цієї зустрічі обидві держави уклали вигідну тарифну угоду, що й викликало запитання у політиків. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

Двоє депутатів від Партії зелених – Рафаель Махайм та Грета Гісін – попросили прокурорів офіційно перевірити законність подарунків, серед яких Rolex та золотий злиток, переданих американському президенту від бізнес-делегації. Вони наголошують, що оцінка має бути винесена саме судовою системою. 

Трамп планує відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі: чи чекати Швейцарії зниження мит14.11.25, 04:01 • 5304 перегляди

Мета не виправдовує всіх засобів, особливо коли на кону стоїть повага до важливих положень нашого правового порядку 

– написали депутати у зверненні до прокуратури, вимагаючи встановити, чи не було порушено швейцарський Кримінальний кодекс.

Подарунки були передані під час візиту представників провідних компаній – MSC, Rolex, Partners Group, Mercuria, Richemont та MKS – до Овального кабінету. Лише за 10 днів після цієї зустрічі США та Швейцарія оголосили про зниження тарифу на швейцарські товари з 39% до 15%.

Джерело, близьке до делегації, стверджує, що подарунки відповідають вимогам законів обох країн.

У Швейцарії відбудеться голосування за загальний громадянський обов’язок для всіх та податок для багатих27.11.25, 09:45 • 2404 перегляди

Подарунки були вручені Президентській бібліотеці від імені групи, яка була присутня на зустрічі, у повній відповідності до законодавства США та Швейцарії

– зазначило джерело, додавши, що все було узгоджено з етичним радником Білого дому.

Сам Дональд Трамп ситуацію не коментував, як і низка компаній, присутніх на зустрічі. 

Швейцарське законодавство дозволяє будь-кому повідомити про можливе правопорушення, після чого прокурор вирішує, чи відкривати провадження. Поки що неясно, чи дасть прокуратура хід справі. Сам Махайм вважає малоймовірним, що розслідування вплине на чинну тарифну угоду.

За законом, надання іноземному посадовцю "неправомірної переваги" може каратися штрафом або ув’язненням до п’яти років. У листі депутатів перелічені подарунки, однак не уточнено, яка саме компанія чи конкретна особа їх вручила.

США та Швейцарія узгодили нові торгові умови15.11.25, 00:07 • 4120 переглядiв

Степан Гафтко

