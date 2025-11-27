У Швейцарії відбудеться голосування за загальний громадянський обов’язок для всіх та податок для багатих
Швейцарці вирішуватимуть, чи замінити військову службу для чоловіків загальним громадянським обов’язком для всіх та запровадити нові податки для надзаможних на підтримку кліматичних проєктів. Уряд закликає відхилити обидві ініціативи, посилаючись на можливі величезні витрати та загрозу для економіки.
Швейцарці цього тижня вирішуватимуть, чи замінити чинну військову службу для чоловіків загальним громадянським обов’язком для всіх громадян, а також чи запровадити нові податки для надзаможних на підтримку кліматичних проєктів. Про це повідомляє Yahoo, пише УНН.
У межах швейцарської системи прямої демократії виборці також вирішуватимуть, чи запроваджувати нові податки для надзаможних, аби профінансувати зусилля країни в боротьбі зі зміною клімату.
Згідно з останніми опитуваннями, очікується, що жодна з ініціатив не буде ухвалена, однак вони породили значну дискусію в цій багатій альпійській державі.
Уряд і парламент Швейцарії закликали виборців відхилити обидві пропозиції, заявляючи, що вони спричинять величезні витрати й можуть становити загрозу для економіки.
Так звана ініціатива "Громадянський обов’язок" спочатку отримувала досить широку підтримку, але в останні тижні вона різко впала: згідно з останнім опитуванням gfs.bern, 64% респондентів висловилися проти.
Комітет, що стоїть за ініціативою, наполягає: вимога, щоб кожен швейцарський громадянин, незалежно від статі, проходив національну службу — у війську чи в цивільній сфері — зміцнила б соціальну згуртованість.
Ініціатива спрямована на "справжню рівність", сказала AFP голова комітету Ноемі Ротен.
Вона описала нинішню систему як дискримінаційну — для чоловіків, але також і для жінок, яких значною мірою виключають із корисних контактів і досвіду, що здобувається під час служби.
"Чи то в армії, цивільному захисті, громадянській службі або добровільній пожежній службі — ідея полягає в тому, щоб кожен молодий громадянин робив свій внесок у спільне благо", — сказала вона.
