У Швейцарії відбудеться голосування за загальний громадянський обов’язок для всіх та податок для багатих

Швейцарці цього тижня вирішуватимуть, чи замінити чинну військову службу для чоловіків загальним громадянським обов’язком для всіх громадян, а також чи запровадити нові податки для надзаможних на підтримку кліматичних проєктів. Про це повідомляє Yahoo, пише УНН.

У межах швейцарської системи прямої демократії виборці також вирішуватимуть, чи запроваджувати нові податки для надзаможних, аби профінансувати зусилля країни в боротьбі зі зміною клімату.

Згідно з останніми опитуваннями, очікується, що жодна з ініціатив не буде ухвалена, однак вони породили значну дискусію в цій багатій альпійській державі.

Уряд і парламент Швейцарії закликали виборців відхилити обидві пропозиції, заявляючи, що вони спричинять величезні витрати й можуть становити загрозу для економіки.

Так звана ініціатива "Громадянський обов’язок" спочатку отримувала досить широку підтримку, але в останні тижні вона різко впала: згідно з останнім опитуванням gfs.bern, 64% респондентів висловилися проти.

Комітет, що стоїть за ініціативою, наполягає: вимога, щоб кожен швейцарський громадянин, незалежно від статі, проходив національну службу — у війську чи в цивільній сфері — зміцнила б соціальну згуртованість.

Ініціатива спрямована на "справжню рівність", сказала AFP голова комітету Ноемі Ротен.

Вона описала нинішню систему як дискримінаційну — для чоловіків, але також і для жінок, яких значною мірою виключають із корисних контактів і досвіду, що здобувається під час служби.

"Чи то в армії, цивільному захисті, громадянській службі або добровільній пожежній службі — ідея полягає в тому, щоб кожен молодий громадянин робив свій внесок у спільне благо", — сказала вона.

