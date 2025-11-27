$42.300.10
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 5810 перегляди
Чорна п'ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 6098 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 29850 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 30892 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 63388 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності
26 листопада, 15:41 • 32483 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31001 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботі
26 листопада, 15:02 • 21421 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотник
26 листопада, 14:47 • 13184 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідження
У Швейцарії відбудеться голосування за загальний громадянський обов'язок для всіх та податок для багатих

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Швейцарці вирішуватимуть, чи замінити військову службу для чоловіків загальним громадянським обов'язком для всіх та запровадити нові податки для надзаможних на підтримку кліматичних проєктів. Уряд закликає відхилити обидві ініціативи, посилаючись на можливі величезні витрати та загрозу для економіки.

У Швейцарії відбудеться голосування за загальний громадянський обов’язок для всіх та податок для багатих

Швейцарці цього тижня вирішуватимуть, чи замінити чинну військову службу для чоловіків загальним громадянським обов’язком для всіх громадян, а також чи запровадити нові податки для надзаможних на підтримку кліматичних проєктів. Про це повідомляє Yahoo, пише УНН.

Деталі

У межах швейцарської системи прямої демократії виборці також вирішуватимуть, чи запроваджувати нові податки для надзаможних, аби профінансувати зусилля країни в боротьбі зі зміною клімату.

Згідно з останніми опитуваннями, очікується, що жодна з ініціатив не буде ухвалена, однак вони породили значну дискусію в цій багатій альпійській державі.

Уряд і парламент Швейцарії закликали виборців відхилити обидві пропозиції, заявляючи, що вони спричинять величезні витрати й можуть становити загрозу для економіки.

Швейцарія надала майже 12 млн доларів на відновлення медичної інфраструктури України22.11.25, 04:46 • 4194 перегляди

Так звана ініціатива "Громадянський обов’язок" спочатку отримувала досить широку підтримку, але в останні тижні вона різко впала: згідно з останнім опитуванням gfs.bern, 64% респондентів висловилися проти.

Комітет, що стоїть за ініціативою, наполягає: вимога, щоб кожен швейцарський громадянин, незалежно від статі, проходив національну службу — у війську чи в цивільній сфері — зміцнила б соціальну згуртованість.

Доповнення

Ініціатива спрямована на "справжню рівність", сказала AFP голова комітету Ноемі Ротен.

Вона описала нинішню систему як дискримінаційну — для чоловіків, але також і для жінок, яких значною мірою виключають із корисних контактів і досвіду, що здобувається під час служби.

"Чи то в армії, цивільному захисті, громадянській службі або добровільній пожежній службі — ідея полягає в тому, щоб кожен молодий громадянин робив свій внесок у спільне благо", — сказала вона.

Швейцарія вмовила Трампа знизити мита США за допомогою золота та годинника Rolex - Axios17.11.25, 01:40 • 13754 перегляди

Ольга Розгон

Новини Світу
Мобілізація
Швейцарія