Швейцарія надала майже 12 млн доларів на відновлення медичної інфраструктури України

Швейцарія надала майже 12 млн доларів до фонду Світового банку для підтримки відновлення української системи охорони здоров’я. Кошти підуть на проєкт, який передбачає розширення доступу до медпослуг, відновлення лікарень, їх модернізацію та забезпечення сучасним обладнанням, особливо в регіонах із великим навантаженням і великою кількістю ВПО. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

Швейцарська агенція з розвитку та співробітництва здійснила грантовий внесок у розмірі майже 12 млн доларів США до Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), створеного Світовим банком. Кошти будуть спрямовані на реалізацію проєкту HEAL Ukraine ("Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя").

Основними цілями проєкту є відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг, задоволення нових та невідкладних потреб у медичних послугах та забезпечення фінансового захисту у надзвичайній ситуації - йдеться у дописі.

Зазначається, що у межах цієї підтримки передбачається спрямування додаткових коштів на відновлення зруйнованих і пошкоджених медичних закладів та їхню модернізацію. Насамперед ідеться про лікарні, що працюють під підвищеним навантаженням і надають допомогу значній кількості внутрішньо переміщених осіб.

Додаткове фінансування охоплюватиме як підготовчі, так і основні роботи з будівництва, реконструкції та капітального ремонту, а також оновлення матеріально-технічної бази включно із закупівлею та постачанням сучасного медичного й лабораторного обладнання, необхідного для безперервної роботи закладів.

За даними структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних військових адміністрацій, станом на 3 листопада 2025 року підтверджено пошкодження або руйнування 2 530 об’єктів у складі 815 медичних закладів. З них 327 об’єктів, що входять до складу 125 медзакладів, знищено повністю.

Довідково

URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) - цільовий фонд підтримки, відновлення, відбудови та реформування України, створений Світовим банком у грудні 2022 року. Це платформа для швидкого залучення та спрямування коштів від країн-донорів на нагальні потреби розвитку, визначені Урядом України.

Станом на зараз, внески до URTF для України зробили 17 країн: Австрія, Бельгія, Канада, Ісландія, Індонезія, Ірландія, Японія, Республіка Корея, Латвія, Литва, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Швеція, Швейцарія, Велика Британія та США.

Нагадаємо

В Україні тестують AI-керовану фаготерапію, що підбирає віруси для знищення стійких до антибіотиків бактерій. Ця технологія може стати швидшим та доступнішим методом лікування поранених військових та ветеранів.

