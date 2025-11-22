Швейцария предоставила почти 12 млн долларов на восстановление медицинской инфраструктуры Украины

$42.150.06
48.520.22
ukenru
21:58 • 7024 просмотра
Зеленскому придется одобрить мирный план США или война продолжится - Трамп
21 ноября, 19:13 • 16842 просмотра
Украине придется отказаться от части территорий - Трамп
21 ноября, 16:45 • 21367 просмотра
Украина, США и Европа будут работать на уровне советников, чтобы путь к миру стал работоспособным: Зеленский раскрыл детали часового разговора с Вэнсом
21 ноября, 16:23 • 24065 просмотра
В Украине 22 ноября будут действовать графики отключений: сколько очередей будет без света
21 ноября, 16:14 • 22718 просмотра
Трамп озвучил "дедлайн" Украине для принятия мирного плана
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 27567 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
21 ноября, 14:48 • 17283 просмотра
Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или риск потери ключевого партнера - ЗеленскийVideo
21 ноября, 13:06 • 17814 просмотра
США ставят Украине ультиматум по мирному плану: угроза прекращения поставок оружия и разведданных - Reuters
21 ноября, 12:43 • 16980 просмотра
Циклон принесет снег и гололедицу на запад, по Украине температурные контрасты - синоптик
21 ноября, 11:38 • 37190 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
94%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
путин впервые прокомментировал план Трампа по прекращению войны в Украине21 ноября, 17:41 • 8046 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 20233 просмотра
Мерц и Трамп обсудили мирный план США по Украине21 ноября, 19:27 • 4886 просмотра
Почти 10 миллионов украинцев стали беженцами - ООН21:30 • 4034 просмотра
Центральная часть Покровска постепенно переходит под контроль россиян: враг закрепляется и обустраивает позиции21:42 • 2976 просмотра
публикации
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 20271 просмотра
Хрустящие и сочные чебуреки: топ-5 лучших рецептовPhoto21 ноября, 17:13 • 21002 просмотра
Есть сомнения, что россия будет его подписывать: эксперты оценили "мирный план" США
Эксклюзив
21 ноября, 16:05 • 27569 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo21 ноября, 11:38 • 37191 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф21 ноября, 09:41 • 35913 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 20271 просмотра
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo21 ноября, 09:58 • 33112 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo21 ноября, 06:32 • 47428 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 49370 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 62849 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Отопление
Дипломатка
Х-101

Швейцария предоставила почти 12 млн долларов на восстановление медицинской инфраструктуры Украины

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Швейцария выделила почти 12 млн долларов в фонд Всемирного банка для поддержки восстановления украинской системы здравоохранения. Средства направят на проект по расширению доступа к медуслугам, восстановлению и модернизации больниц, а также обеспечению их современным оборудованием.

Швейцария предоставила почти 12 млн долларов на восстановление медицинской инфраструктуры Украины

Швейцария предоставила почти 12 млн долларов в фонд Всемирного банка для поддержки восстановления украинской системы здравоохранения. Средства пойдут на проект, который предусматривает расширение доступа к медицинским услугам, восстановление больниц, их модернизацию и обеспечение современным оборудованием, особенно в регионах с большой нагрузкой и большим количеством ВПЛ. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.  

Детали

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству осуществило грантовый взнос в размере почти 12 млн долларов США в Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF), созданный Всемирным банком. Средства будут направлены на реализацию проекта HEAL Ukraine ("Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни").

Основными целями проекта являются восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам, удовлетворение новых и неотложных потребностей в медицинских услугах и обеспечение финансовой защиты в чрезвычайной ситуации

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этой поддержки предполагается направление дополнительных средств на восстановление разрушенных и поврежденных медицинских учреждений и их модернизацию. В первую очередь речь идет о больницах, работающих под повышенной нагрузкой и оказывающих помощь значительному количеству внутренне перемещенных лиц.

В ВСУ внедряют телемедицину и роботизированную эвакуацию – Сырский о новых решениях для фронта14.10.25, 12:17 • 3329 просмотров

Дополнительное финансирование будет охватывать как подготовительные, так и основные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также обновление материально-технической базы, включая закупку и поставку современного медицинского и лабораторного оборудования, необходимого для бесперебойной работы учреждений. 

По данным структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных военных администраций, по состоянию на 3 ноября 2025 года подтверждено повреждение или разрушение 2 530 объектов в составе 815 медицинских учреждений. Из них 327 объектов, входящих в состав 125 медучреждений, уничтожены полностью.

Справка

URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) - целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины, созданный Всемирным банком в декабре 2022 года. Это платформа для быстрого привлечения и направления средств от стран-доноров на насущные потребности развития, определенные Правительством Украины.

По состоянию на сейчас, взносы в URTF для Украины сделали 17 стран: Австрия, Бельгия, Канада, Исландия, Индонезия, Ирландия, Япония, Республика Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

Напомним

В Украине тестируют AI-управляемую фаготерапию, подбирающую вирусы для уничтожения устойчивых к антибиотикам бактерий. Эта технология может стать более быстрым и доступным методом лечения раненых военных и ветеранов.

Украина получит ориентировочно 50 млн евро на восстановление больниц29.10.25, 21:21 • 5364 просмотра

Вита Зеленецкая

Здоровье
Техника
Война в Украине
Республика Ирландия
благотворительность
Всемирный банк
Новая Зеландия
Латвия
Австрия
Швейцария
Индонезия
Исландия
Южная Корея
Канада
Литва
Швеция
Бельгия
Норвегия
Великобритания
Нидерланды
Япония
Соединённые Штаты
Украина