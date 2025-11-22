Швейцария предоставила почти 12 млн долларов на восстановление медицинской инфраструктуры Украины

Швейцария предоставила почти 12 млн долларов в фонд Всемирного банка для поддержки восстановления украинской системы здравоохранения. Средства пойдут на проект, который предусматривает расширение доступа к медицинским услугам, восстановление больниц, их модернизацию и обеспечение современным оборудованием, особенно в регионах с большой нагрузкой и большим количеством ВПЛ. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.

Детали

Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству осуществило грантовый взнос в размере почти 12 млн долларов США в Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины (URTF), созданный Всемирным банком. Средства будут направлены на реализацию проекта HEAL Ukraine ("Укрепление системы здравоохранения и сохранение жизни").

Основными целями проекта являются восстановление и улучшение доступа к основным медицинским услугам, удовлетворение новых и неотложных потребностей в медицинских услугах и обеспечение финансовой защиты в чрезвычайной ситуации - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках этой поддержки предполагается направление дополнительных средств на восстановление разрушенных и поврежденных медицинских учреждений и их модернизацию. В первую очередь речь идет о больницах, работающих под повышенной нагрузкой и оказывающих помощь значительному количеству внутренне перемещенных лиц.

В ВСУ внедряют телемедицину и роботизированную эвакуацию – Сырский о новых решениях для фронта

Дополнительное финансирование будет охватывать как подготовительные, так и основные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также обновление материально-технической базы, включая закупку и поставку современного медицинского и лабораторного оборудования, необходимого для бесперебойной работы учреждений.

По данным структурных подразделений по вопросам здравоохранения областных военных администраций, по состоянию на 3 ноября 2025 года подтверждено повреждение или разрушение 2 530 объектов в составе 815 медицинских учреждений. Из них 327 объектов, входящих в состав 125 медучреждений, уничтожены полностью.

Справка

URTF (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Trust Fund) - целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины, созданный Всемирным банком в декабре 2022 года. Это платформа для быстрого привлечения и направления средств от стран-доноров на насущные потребности развития, определенные Правительством Украины.

По состоянию на сейчас, взносы в URTF для Украины сделали 17 стран: Австрия, Бельгия, Канада, Исландия, Индонезия, Ирландия, Япония, Республика Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Великобритания и США.

Напомним

В Украине тестируют AI-управляемую фаготерапию, подбирающую вирусы для уничтожения устойчивых к антибиотикам бактерий. Эта технология может стать более быстрым и доступным методом лечения раненых военных и ветеранов.

Украина получит ориентировочно 50 млн евро на восстановление больниц