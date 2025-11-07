В Україні стартує перший у Східній Європі проєкт для лікування військових із важкими пораненнями з використанням ШІ

ukenru
00:03 • 2328 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 12839 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 43262 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 48322 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 33579 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 32031 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 57377 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
6 листопада, 07:22 • 36621 перегляди
росія знову атакувала залізницю в Україні: поїзди на сході змінюють маршрути та затримуються
5 листопада, 21:56 • 38924 перегляди
путін просив врегулювати війну в Україні - Трамп про останню розмову з очільником рф
5 листопада, 20:20 • 50551 перегляди
Гуманітарну поїздку Анджеліни Джолі до Херсона перервали співробітники ТЦК: що відомо про інцидент з охоронцем зірки
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дмитро Кулеба зробив пропозицію своїй коханій Світлані Павелецькій: що вона відповілаVideo6 листопада, 17:20 • 9334 перегляди
У Києві тимчасово обмежать рух на Столичному шосе та змінять маршрути громадського транспорту Photo6 листопада, 17:31 • 5290 перегляди
Удар російських БПЛА по Дніпру 6 листопада: є постраждалі, пошкоджені житлові будинки6 листопада, 17:33 • 5792 перегляди
Президент Польщі заявив про “брак вдячності полякам” від України6 листопада, 18:16 • 6290 перегляди
Зеленський доручив РНБО готувати рішення проти осіб з українським громадянством, які обрали рф6 листопада, 18:35 • 4066 перегляди
Публікації
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 43268 перегляди
В Україні запускають програму "Гроші ходять за вчителем": що це і які умови для педагогів6 листопада, 13:00 • 27425 перегляди
Як правильно прати зимові куртки: поради для пухових, вовняних та синтетичних моделейPhoto6 листопада, 10:56 • 34852 перегляди
Офшорні схеми: як компанія з російським слідом AAL Group Ltd легалізувалася в ОАЕ і отримала доступ до українських вертольотівPhoto6 листопада, 09:50 • 36104 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 57379 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Гутерреш
Ольга Стефанишина
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Греція
Бразилія
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Меган Маркл повертається до акторства через вісім років після відходу з ГоллівудуPhoto6 листопада, 07:34 • 28934 перегляди
Кім Кардаш'ян звинувачує ChatGPT у своїх провалених іспитах на адвокатаVideo5 листопада, 15:25 • 29604 перегляди
Зірка “Месників” Себастіан Стен каже, що кіновсесвіт Marvel сформував його, як актора5 листопада, 14:19 • 31425 перегляди
Роберт Паттінсон розкрив деталі виснажливих зйомок "Дюни 3" у пустелі5 листопада, 08:51 • 47548 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю4 листопада, 16:38 • 51497 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Facebook
Instagram

В Україні стартує перший у Східній Європі проєкт для лікування військових із важкими пораненнями з використанням ШІ

Київ • УНН

 • 304 перегляди

В Україні тестують AI-керовану фаготерапію, що підбирає віруси для знищення стійких до антибіотиків бактерій. Ця технологія може стати швидшим та доступнішим методом лікування поранених військових та ветеранів.

В Україні стартує перший у Східній Європі проєкт для лікування військових із важкими пораненнями з використанням ШІ

В Україні вперше у Східній Європі тестують AI-керовану фаготерапію - технологію, що підбирає віруси для знищення бактерій, стійких до антибіотиків. Вона може стати швидшим і доступнішим методом лікування поранених військових та ветеранів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

Деталі

4 листопада у Києві відбувся WINWIN Summit 2025: The Power of Innovations. Він об’єднав представників державного сектору, бізнесу, науки, освіти та міжнародних організацій для визначення подальших кроків у розвитку інноваційного потенціалу України.

Зазначається, що під час заходу підписано міжнародні документи про співпрацю щодо реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN. Серед них і Меморандум між МОЗ, Мінцифрою, клінічною лікарнею "Феофанія" та компанією GutSee Health Limited - у сфері розвитку інноваційних медичних технологій. 

Завдяки цій співпраці в Україні вперше у Східній Європі протестують AI-керовану технологію фаготерапії – підхід, який за допомогою штучного інтелекту дає змогу підбирати віруси для боротьби з бактеріями, стійкими до антибіотиків 

- йдеться у дописі.

За інформацією МОЗ, ця технологія може стати новим інструментом лікування українських військових та ветеранів із важкими пораненнями – швидшим, доступнішим і менш затратним порівняно з традиційними методами.

Ще одним кроком на шляху до модернізації медицини стане запуск MedTech Sandbox – простору для безпечного тестування інноваційних медичних технологій у клініках. Ініціатива дозволить випробовувати нові рішення в умовах лікарень – із дотриманням усіх вимог безпеки, етичного нагляду та захисту персональних даних

- повідомили у відомстві. 

Це допоможе пришвидшити впровадження сучасних технологій у медицину та зробити їх доступними для пацієнтів.

Довідково

Стратегія цифрового розвитку інновацій України до 2030 року WINWIN визначає 14 пріоритетних напрямів, у тому числі MedTech (медичні технології), BioTech (біотехнології) та AI (штучний інтелект). Вона покликана зміцнити інноваційно-технологічний потенціал держави, розвинути інфраструктуру, інтегрувати Україну в глобальний інноваційний простір та залучити інвестиції у високотехнологічні сектори.

Нагадаємо

Швейцарія інвестує майже 9 мільйонів швейцарських франків у чотирирічний українсько-швейцарський проєкт TRUE, що триватиме до 2029 року. Він спрямований на розбудову сучасної системи реабілітації в Україні.

Держстат запустив новий цифровий портал зі ШІ-асистентом StatGPT для швидкого пошуку даних06.11.25, 02:11 • 3442 перегляди

Віта Зеленецька

Здоров'яТехнології
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Швейцарія
Україна
Київ