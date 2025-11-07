В Україні стартує перший у Східній Європі проєкт для лікування військових із важкими пораненнями з використанням ШІ

В Україні вперше у Східній Європі тестують AI-керовану фаготерапію - технологію, що підбирає віруси для знищення бактерій, стійких до антибіотиків. Вона може стати швидшим і доступнішим методом лікування поранених військових та ветеранів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.

4 листопада у Києві відбувся WINWIN Summit 2025: The Power of Innovations. Він об’єднав представників державного сектору, бізнесу, науки, освіти та міжнародних організацій для визначення подальших кроків у розвитку інноваційного потенціалу України.

Зазначається, що під час заходу підписано міжнародні документи про співпрацю щодо реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN. Серед них і Меморандум між МОЗ, Мінцифрою, клінічною лікарнею "Феофанія" та компанією GutSee Health Limited - у сфері розвитку інноваційних медичних технологій.

Завдяки цій співпраці в Україні вперше у Східній Європі протестують AI-керовану технологію фаготерапії – підхід, який за допомогою штучного інтелекту дає змогу підбирати віруси для боротьби з бактеріями, стійкими до антибіотиків

За інформацією МОЗ, ця технологія може стати новим інструментом лікування українських військових та ветеранів із важкими пораненнями – швидшим, доступнішим і менш затратним порівняно з традиційними методами.

Ще одним кроком на шляху до модернізації медицини стане запуск MedTech Sandbox – простору для безпечного тестування інноваційних медичних технологій у клініках. Ініціатива дозволить випробовувати нові рішення в умовах лікарень – із дотриманням усіх вимог безпеки, етичного нагляду та захисту персональних даних