В Україні стартує перший у Східній Європі проєкт для лікування військових із важкими пораненнями з використанням ШІ
Київ • УНН
В Україні тестують AI-керовану фаготерапію, що підбирає віруси для знищення стійких до антибіотиків бактерій. Ця технологія може стати швидшим та доступнішим методом лікування поранених військових та ветеранів.
В Україні вперше у Східній Європі тестують AI-керовану фаготерапію - технологію, що підбирає віруси для знищення бактерій, стійких до антибіотиків. Вона може стати швидшим і доступнішим методом лікування поранених військових та ветеранів. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ), передає УНН.
Деталі
4 листопада у Києві відбувся WINWIN Summit 2025: The Power of Innovations. Він об’єднав представників державного сектору, бізнесу, науки, освіти та міжнародних організацій для визначення подальших кроків у розвитку інноваційного потенціалу України.
Зазначається, що під час заходу підписано міжнародні документи про співпрацю щодо реалізації Стратегії цифрового розвитку інновацій WINWIN. Серед них і Меморандум між МОЗ, Мінцифрою, клінічною лікарнею "Феофанія" та компанією GutSee Health Limited - у сфері розвитку інноваційних медичних технологій.
Завдяки цій співпраці в Україні вперше у Східній Європі протестують AI-керовану технологію фаготерапії – підхід, який за допомогою штучного інтелекту дає змогу підбирати віруси для боротьби з бактеріями, стійкими до антибіотиків
За інформацією МОЗ, ця технологія може стати новим інструментом лікування українських військових та ветеранів із важкими пораненнями – швидшим, доступнішим і менш затратним порівняно з традиційними методами.
Ще одним кроком на шляху до модернізації медицини стане запуск MedTech Sandbox – простору для безпечного тестування інноваційних медичних технологій у клініках. Ініціатива дозволить випробовувати нові рішення в умовах лікарень – із дотриманням усіх вимог безпеки, етичного нагляду та захисту персональних даних
Це допоможе пришвидшити впровадження сучасних технологій у медицину та зробити їх доступними для пацієнтів.
Довідково
Стратегія цифрового розвитку інновацій України до 2030 року WINWIN визначає 14 пріоритетних напрямів, у тому числі MedTech (медичні технології), BioTech (біотехнології) та AI (штучний інтелект). Вона покликана зміцнити інноваційно-технологічний потенціал держави, розвинути інфраструктуру, інтегрувати Україну в глобальний інноваційний простір та залучити інвестиції у високотехнологічні сектори.
Нагадаємо
Швейцарія інвестує майже 9 мільйонів швейцарських франків у чотирирічний українсько-швейцарський проєкт TRUE, що триватиме до 2029 року. Він спрямований на розбудову сучасної системи реабілітації в Україні.
