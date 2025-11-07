ukenru
В Украине стартует первый в Восточной Европе проект для лечения военных с тяжелыми ранениями с использованием ИИ

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 214 просмотра

В Украине тестируют AI-управляемую фаготерапию, которая подбирает вирусы для уничтожения устойчивых к антибиотикам бактерий. Эта технология может стать более быстрым и доступным методом лечения раненых военных и ветеранов.

В Украине стартует первый в Восточной Европе проект для лечения военных с тяжелыми ранениями с использованием ИИ

В Украине впервые в Восточной Европе тестируют AI-управляемую фаготерапию - технологию, которая подбирает вирусы для уничтожения бактерий, устойчивых к антибиотикам. Она может стать более быстрым и доступным методом лечения раненых военных и ветеранов. Об этом информирует Министерство здравоохранения Украины (Минздрав), передает УНН.

Детали

4 ноября в Киеве состоялся WINWIN Summit 2025: The Power of Innovations. Он объединил представителей государственного сектора, бизнеса, науки, образования и международных организаций для определения дальнейших шагов в развитии инновационного потенциала Украины.

Отмечается, что во время мероприятия подписаны международные документы о сотрудничестве по реализации Стратегии цифрового развития инноваций WINWIN. Среди них и Меморандум между Минздравом, Минцифрой, клинической больницей "Феофания" и компанией GutSee Health Limited - в сфере развития инновационных медицинских технологий.

Благодаря этому сотрудничеству в Украине впервые в Восточной Европе протестируют AI-управляемую технологию фаготерапии – подход, который с помощью искусственного интеллекта позволяет подбирать вирусы для борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам

- говорится в сообщении.

По информации Минздрава, эта технология может стать новым инструментом лечения украинских военных и ветеранов с тяжелыми ранениями – более быстрым, доступным и менее затратным по сравнению с традиционными методами.

Еще одним шагом на пути к модернизации медицины станет запуск MedTech Sandbox – пространства для безопасного тестирования инновационных медицинских технологий в клиниках. Инициатива позволит испытывать новые решения в условиях больниц – с соблюдением всех требований безопасности, этического надзора и защиты персональных данных

- сообщили в ведомстве.

Это поможет ускорить внедрение современных технологий в медицину и сделать их доступными для пациентов.

Справка

Стратегия цифрового развития инноваций Украины до 2030 года WINWIN определяет 14 приоритетных направлений, в том числе MedTech (медицинские технологии), BioTech (биотехнологии) и AI (искусственный интеллект). Она призвана укрепить инновационно-технологический потенциал государства, развить инфраструктуру, интегрировать Украину в глобальное инновационное пространство и привлечь инвестиции в высокотехнологичные секторы.

Напомним

Швейцария инвестирует почти 9 миллионов швейцарских франков в четырехлетний украинско-швейцарский проект TRUE, который продлится до 2029 года. Он направлен на развитие современной системы реабилитации в Украине.

Вита Зеленецкая

